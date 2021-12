Emily Osment — De bons gènes ou de bons docteurs ?!

Emily OsmentLa beauté de est un miracle de Noël.

Voici la version de 17 ans de la star de « Hannah Montana » avec ses longues boucles rebondissantes lors de la première mondiale de « Jonas Brothers: The 3D Concert Experience » à Hollywood, Californie en 2009 (à gauche).

Et, 12 ans plus tard… La chanteuse et actrice de 29 ans se met dans l’ambiance de son nouveau film Hallmark, « A Very Merry Bridesmaid », en faisant une joyeuse visite à l’avant-première du Los Angeles Dodgers’ Holiday Festival. avec son frère il y a quelques jours (à droite).

Anecdote : le frère aîné d’Emily est l’enfant star de « The Sixth Sense » Haley Joel Osment!

La question est …