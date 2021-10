Emily Osment révèle qu’elle n’a jamais vu Hannah Montana

Emily osment a un aveu à faire. Elle sait que cela peut être « terrible », mais elle n’a jamais vraiment regardé cette émission bien-aimée de Disney Channel, Hannah Montana. Avons-nous mentionné qu’elle y a joué pendant cinq ans?

Emily, qui a joué Miley (Miley Cyrus‘) meilleure amie Lilly, a révélé sur le podcast Chicks in the Office qu’elle n’avait toujours pas vu l’émission.

Lorsqu’on lui a demandé si elle était retournée regarder d’anciens épisodes, Emily a répondu : « Je ne peux même pas vous dire si je l’ai regardé du tout, est-ce terrible ? » Comme les hôtes l’ont noté, c’est plus courant que vous ne le pensez parmi les stars.

Emily a expliqué qu’il y avait une exception : l’épisode n°1.

« Je me souviens avoir regardé la première, parce qu’ils avaient organisé une fête pour nous sur scène », se souvient-elle. « Et je me souviens que c’était une période tellement intéressante, parce que nous n’avions aucune idée de ce que ça allait être, que ça allait être juste cette sensation qui, genre, a balayé le monde. »