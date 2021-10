Emily Ratajkowski dit que Robin Thicke l’a pelotée sur le tournage de “Blurred Lines”

in

Emily Ratajkowski réclamations Robin Thicke a franchi une ligne sur le tournage de son clip de 2013.

Dans son nouveau livre My Body, le mannequin et actrice – qui a joué dans le clip de “Blurred Lines” avec Thicke, Pharrell Williams, TU et deux autres modèles – affirme que Thicke l’a pelotée pendant le tournage du visuel de sa chanson.

“Soudain, de nulle part, j’ai senti la fraîcheur et l’étrangeté des mains d’un étranger prenant mes seins nus en coupe par derrière. Je me suis instinctivement éloignée en regardant Robin Thicke”, a-t-elle écrit dans le livre, E! Les nouvelles peuvent confirmer. “Il a souri avec un sourire maladroit et a trébuché en arrière, ses yeux cachés derrière ses lunettes de soleil. Ma tête s’est tournée vers l’obscurité au-delà du décor. [Director Diane Martel‘s] la voix s’est brisée lorsqu’elle m’a crié : « Est-ce que tu vas bien ? » “

Dans des extraits du livre publié pour la première fois par The Sunday Times, Ratajkowski a déclaré que l’incident présumé l’avait fait se sentir “nue pour la première fois ce jour-là”, mais qu’elle était “désespérée de minimiser” ce qui s’était passé.

“J’ai poussé mon menton vers l’avant et haussé les épaules, évitant le contact visuel, sentant la chaleur de l’humiliation se répandre dans mon corps”, a-t-elle poursuivi. “Je n’ai pas réagi – pas vraiment, pas comme j’aurais dû.”