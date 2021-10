Emily Ratajkowski, Oscar Isaac et plus font des camées sur SNL

Emily Ratajkowski et Oscar Isaac abandonnés par Saturday Night Live, mais ils ne semblaient pas pouvoir dire un mot.

Jason Sudeikis a accueilli la vénérable émission de comédie NBC le samedi 23 octobre, et les stars ont rejoint l’alun de la série pour le dernier ajout de « What Up With That ». Le faux segment de talk-show, mettant en vedette Kenan Thompson en tant qu’hôte qui laisse à peine parler ses invités avant de se lancer immédiatement dans la chanson, comprenait également la star de Succession Nicolas braun, alias le cousin Greg.

Après que Kenan, jouant Diondre Cole, ait demandé à Oscar de jouer dans une variété de projets récents, y compris Scenes From a Marriage and Dune, l’acteur a partagé: « Ce sont tous des personnes différentes, mais il y a des similitudes entre elles toutes. »

Cependant, lorsqu’il a commencé à entendre la musique de percussion de la série, Oscar a ajouté : « Qu’est-ce que c’est ? Non, non, non, tu ne vas pas me faire ça, n’est-ce pas ? »

Emily et Nicholas ont eu encore moins de temps sous les projecteurs de Diondre. En fait, l’hôte semblait convaincu que Nicholas était en fait Fleetwood Mac membre Lindsey Buckingham portant un costume d’Halloween, étant donné que Bill Hader souvent dépeint le musicien dans les itérations précédentes de l’esquisse.