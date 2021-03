Emily Ratajkowski partage des photos intimes de la naissance de son bébé

Dans l’image partagée, vous pouvez voir plusieurs photos que son mari, Sebastian Bear-McClard, a prises au moment de l’accouchement, ainsi qu’une dans laquelle on peut le voir en train d’allaiter le petit Sylvester Apollo.

Les commentaires de célébrités n’ont pas tardé à venir et des personnalités comme Gal Gadot sont apparues dans la publication pour montrer leur affection pour Emily et sa famille.De plus, ses fans apprécient qu’elle ait l’intérêt de partager personnellement leurs moments intimes, à la place. de vendre une exclusivité à un médium pour présenter le bébé.

Emily Ratajkowski.

(Instagram / Emily Ratajkowski.)



«Entre deux coups / premiers moments avec Sly. La vie! »C’était la phrase que le mannequin a choisie pour accompagner les photos.

C’est en octobre de l’année dernière que la mannequin de 29 ans a décidé de partager la nouvelle de sa maternité à travers un magazine dans lequel elle publiait les nouveaux sentiments et pensées qui découlaient de sa grossesse. Là, il a mentionné, par exemple, qu’il n’a aucun intérêt à établir des rôles de genre pour son fils, car il considère qu’il veut donner la liberté de se montrer comme il l’entend le mieux et finalement le sexe qu’il préfère est son propre choix.