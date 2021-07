Emily Ratajkowski porte un look bikini string coloré sur Instagram

Emily Ratajkowski a fait savoir à tous sur Instagram qu’elle est actuellement sur un bateau, sans être dérangée et rayonnante de l’intérieur et de l’extérieur.

Mercredi, le mannequin a publié une série de photos présentant des extraits de luxe de son voyage en bateau en Méditerranée en cours le long de la côte amalfitaine. Dans la dernière série d’images, elle a inclus des instantanés de son déjeuner de fruits de mer frais, des vues sur la mer Méditerranée et des taquineries en solo de l’ensemble séduisant de l’après-midi : un bikini sexy à motifs orange de sa collection de bain Inamorata, complété par des colliers de perles colorées, un chapeau surdimensionné, une couverture rouge à épaules dénudées et une bague Abella en or vintage de la marque Aureum Collective.

“Del mare”, a écrit le mannequin en légende du post.

Emily a été active sur Instagram tout au long de la semaine pour documenter ses vacances enviables en Italie. La semaine dernière, elle a publié une série de photos différente – sous-titrée avec une multitude d’émojis sur le thème de la nature et des tropiques – qui présentait un autre selfie en bikini, des instantanés de ses repas et des vues sur la côte italienne. Dans un article précédent séparé, le modèle a partagé une photo solo d’elle-même dans une robe rose dos nu sexy tout en surplombant une magnifique toile de fond de la côte italienne.

À l’exception de l’escapade relaxante en Méditerranée, Emily s’est par ailleurs principalement concentrée sur le fait d’être une mère, ayant été aperçue en promenade avec son fils Sylvester Apollo Bear, âgé de 4 mois. Il y a environ deux semaines, au milieu des critiques parentales, le modèle a profité de son histoire Instagram pour mettre fin aux commentaires grossiers. “Nous réfléchissons tous au fait de faire honte à Britney et de la traiter de mauvaise mère”, aurait écrit le mannequin. “Nous parlons de la façon dont nous devons” faire mieux “en tant que culture. Pendant ce temps, mes commentaires sont remplis de remarques horribles sur le fait que je ne mérite pas d’être maman. Honte à vous tous.”

Elle a poursuivi: “Je m’en fiche si vous me détestez ou si vous détestez la célébrité (ou si vous détestez simplement les femmes), mais c’est incroyablement effrayant de devenir parent et personne ne mérite que des inconnus lui disent qu’il est une mère de merde.”

Emily a accueilli son fils avec son mari Sebastian Bear-McClard en mars. Elle a posté une annonce officielle sur son Instagram quelques jours seulement après la naissance de Sylvester, sous-titrant le message, “Sylvester Apollo Bear nous a rejoint côté terre. Sly est arrivé le 3/8/21 le matin le plus surréaliste, le plus beau et le plus rempli d’amour de ma vie . “

