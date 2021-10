Emily Ratajkowski profite d’une séance photo avec son bébé

Après avoir accouché le 8 mars, Emilie téléchargé une image sur Instagram ; Peut-être pour protéger l’identité du bébé, il ne l’a montré que de dos, bien que la façon dont il l’a porté ait suscité l’indignation de ses followers et des autres utilisateurs du réseau social.

Cette occasion, même le présentateur britannique controversé Piers Morgan a écrit une critique parce que le garçon, pour comment Ratajkowski elle le tenait, elle n’avait pas d’appui-tête : « Ce n’est pas comme ça qu’on tient un bébé. Emilie et ses millions d’adeptes ne devraient pas être encouragés à faire de même. »

Jetées il a terminé son tweet par un « heureux de vous donner quelques conseils si vous en avez besoin ». Mais maintenant tout a été différent, Sylvestre et sa mère ont l’air heureuse alors qu’elles posent pour une caméra vidéo et un appareil photo. Ils sont tous les deux souriants en tout temps et très à la mode se détendent.

Vous pouvez voir que ce n’était pas une journée chaude, alors maman et fils sont très chauds, elle dans une formidable veste en peluche noire et le bébé dans un rembourrage rouge ; pour se couvrir la tête d’un slouchy violet. Elle protégeait également ses cheveux d’un béret à imprimé animal, tous deux optant pour une « explosion de couleurs » dans leurs tenues.