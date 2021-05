Emily Ratajkowski utilise la crypto-monnaie pour répondre à l’artiste qui a utilisé sa photo

Intitulé Buying Myself Back: A Model for Redistribution, le NFT montre Ratajkowski, photographiée dans son appartement de New York, posant devant le Richard Prince peinture qu’il a acheté. Le mannequin a expliqué au New York Times que la vente était un moyen de revendiquer une «autorité» sur sa propre image. «En tant que personne qui a bâti une carrière en partageant mon image, plusieurs fois, à traversBien que ce soit mon gagne-pain, ils me le prennent et quelqu’un d’autre en profite avec elle », dit-il.

Dans le cadre de mes efforts continus pour récupérer et contrôler mon image, je suis ravi d’annoncer ma première œuvre d’art conceptuelle à être commercialisée, une NFT intitulée Buying Myself Back: A Model for Redistribution. – Emily Ratajkowski (@emrata) 23 avril 2021

Dans le cas où vous ne comprenez pas ce qu’est un NFT, ce sont les métadonnées associées au fichier image, qui permettent le fichier est acheté ou vendu comme une oeuvre physique. Ainsi, vendre NFT signifie que chaque fois que votre token est revendu, Ratajkowski recevra un paiement en crypto-monnaie.