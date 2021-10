Emily Ratajowski révèle une allégation contre le juge Robin Thicke de “The Masked Singer”

Emily Ratajkowski a accusé la chanteuse Robin Thicke de l’avoir pelotée pendant qu’ils tournaient le clip de “Blurred Lines”, la chanson qui a lancé la carrière musicale de Thicke. La vidéo a également fait de Ratajkowski une star, car elle était l’un des mannequins qui sont apparus dans divers états de déshabillage dans la vidéo, qui mettait également en vedette le chanteur Pharrell Williams et le rappeur TI Le mannequin, 30 ans, a fait cette allégation dans son prochain livre, My Body. , qui sera publié le mois prochain.

Dans un extrait du livre publié dans le Sunday Times de Londres ce week-end, Ratajkowski a affirmé que le futur juge Masked Singer lui avait attrapé les seins nus pendant le tournage. “Soudain, de nulle part, j’ai senti la fraîcheur et l’étrangeté des mains d’un étranger enveloppant mes seins nus par derrière. Je me suis instinctivement éloigné, en regardant Robin Thicke”, a écrit Ratajkowski.

Le tournage a bien commencé pour Ratajskowski, mais Thicke était apparemment ivre et a commencé à mal se comporter, a affirmé Ratajkowski. “Il a fait un sourire maladroit et a trébuché en arrière, ses yeux cachés derrière ses lunettes de soleil. Ma tête s’est tournée vers l’obscurité au-delà du plateau”, se souvient-elle. La réalisatrice Diane Martel lui a alors demandé si elle allait bien. L’incident présumé a fait que Ratajkowski s’est sentie “nue pour la première fois ce jour-là”, a-t-elle écrit, ajoutant qu’elle évitait tout contact et sentait la “chaleur de l’humiliation pomper” à travers son corps. “Je n’ai pas réagi – pas vraiment, pas comme j’aurais dû”, a-t-elle écrit.

Martel a corroboré l’incident, selon le Sunday Times. “Je me souviens du moment où il a attrapé ses seins”, a déclaré Martel. “Un dans chaque main. Il se tenait derrière elle alors qu’ils étaient tous les deux de profil. J’ai crié de ma voix très agressive de Brooklyn : ‘Qu’est-ce que tu fous, c’est ça ! Le tournage est terminé !'” a également déclaré Martel. buvait et s’est « penaud » s’est excusé pour son comportement. “Je ne pense pas qu’il aurait fait cela s’il avait été sobre”, a-t-elle déclaré.

Bien que “Blurred Lines” ne soit pas le premier single de Thicke, cela l’a propulsé à une brève célébrité en 2013, grâce en partie à sa vidéo. Il y avait à la fois une vidéo “propre” et une version “non classée”, qui mettait en vedette Ratajkowski, Elle Evans et Jessi M’Bengue seins nus. Depuis la sortie de la chanson, cela s’est avéré gênant pour Thicke. La chanson a été critiquée pour avoir objectivé les femmes et beaucoup ont trouvé les paroles misogynes. La chanson était également au centre d’un procès pour plagiat, la famille de feu Marvin Gaye accusant Thicke et ses collaborateurs d’avoir arnaqué la chanson “Got to Give It Up”. En décembre 2018, le domaine Gaye a gagné, un juge attribuant 5 millions de dollars à la famille.

Lors d’une interview avec le New York Post en février 2021, Thicke a admis qu’il ne ferait plus jamais une vidéo comme celle de “Blurred Lines”. “Nous n’avions aucune intention négative lorsque nous avons fait l’enregistrement lorsque nous avons fait la vidéo”, a-t-il déclaré à l’époque. “Mais ensuite, cela a ouvert une conversation qui devait avoir lieu. Et peu importe vos intentions lorsque vous avez écrit la chanson … les gens en ont été négativement affectés. Et je pense maintenant, évidemment, la culture , la société a changé de place. Vous ne me verrez plus jamais faire de telles vidéos !” Thicke est maintenant juge sur The Masked Singer, qui est diffusé le mercredi à 20 h HE sur Fox.