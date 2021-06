in

La Grande-Bretagne et l’Australie ont annoncé mardi soir un accord de libre-échange. Le gouvernement britannique a salué l’accord “ambitieux” comme une étape importante dans la construction de nouvelles relations commerciales après son départ de l’UE. La Grande-Bretagne a déclaré que les voitures, le whisky écossais et les confiseries seraient moins chers à vendre en Australie à la suite de l’accord, qui supprime les droits de douane et réduit les formalités administratives.

D’un autre côté, l’Australie a déclaré qu’il s’agissait d’une “grande victoire” pour l’agriculture australienne.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré: “Je pense que c’est important sur le plan économique, cela ne fait aucun doute … mais je pense que c’est plus important politiquement et symboliquement.

“Nous nous ouvrons les uns aux autres et c’est le prélude à une campagne générale d’ouverture à travers le monde.”

Alors que l’accord marque une nouvelle aube pour le Brexit en Grande-Bretagne, des rapports déterrés révèlent comment la secrétaire au Commerce international de Shadow, Emily Thornberry, a fait une gaffe embarrassante lorsqu’elle a été interrogée sur le futur commerce du Royaume-Uni avec l’Australie.

Lors d’une campagne électorale organisée par le Royal United Services Institute (Rusi) lors de la campagne électorale générale de 2017, Mme Thornberry a déclaré: “Des choses comme notre industrie alimentaire, vous ne pouvez pas l’exporter en Australie car cela va exploser.”

Elle semblait ignorer que, selon la Food and Drink Federation, la Grande-Bretagne a exporté pour 337,7 millions de livres sterling de nourriture et de boissons vers l’Australie en 2016, en hausse de 12,4% par rapport à l’année précédente.

Se concentrant davantage sur l’industrie alimentaire, Mme Thornberry a également affirmé que la nourriture britannique disparaîtrait si la Grande-Bretagne quittait l’union douanière de l’UE.

Elle a déclaré: “Il doit pouvoir se déplacer en douceur à travers l’Europe sans qu’il y ait de contrôles aux points d’origine.

JUST IN: le Royaume-Uni a utilisé l’adhésion à l’UE comme “excuse” pour ne pas investir dans l’industrie britannique

“Mais c’est pourquoi je parle d’aliments transformés, ce qui est beaucoup plus compliqué et vous obtenez des ingrédients de partout.”

Critiquant Mme Thornberry après la gaffe, le député conservateur et ancien président du comité restreint de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales de la Chambre des communes, Neil Paris, a déclaré: «Encore une fois, Emily Thornberry est complètement déconnectée de la réalité.

« L’Australie est déjà notre 12e plus grand marché d’exportation pour les aliments et les boissons et la demande augmente rapidement, car notre excellente cuisine britannique le rend en parfait état.

«Ces commentaires seraient drôles, mais ce n’est pas une question de rire que Jeremy Corbyn et Emily Thornberry pourraient négocier le Brexit seulement 11 jours après le jour du scrutin.

“S’ils ne pensent pas que nous pouvons exporter de la nourriture dans le monde, ils feraient un repas absolu des négociations sur le Brexit – et nous en paierions tous le prix.”

À la fin du mois dernier, Mme Thornberry a convoqué un débat d’urgence au Parlement sur les détails de l’accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Australie qui était en train d’être débattu par la secrétaire au Commerce international Liz Truss.

Mme Thornberry a attaqué l’accord commercial proposé, alléguant qu’un accès sans entrave pour le bœuf australien pourrait nuire aux agriculteurs britanniques.

Le ministre du Commerce, Greg Hands, a déclaré aux députés que la secrétaire au Commerce international de Shadow devait expliquer pourquoi elle s’opposait à un tel accord commercial avec l’Australie, “un allié commercial clé du Commonwealth, des Five Eyes et du Royaume-Uni aux vues similaires”.

Il a poursuivi: “Elle ne s’est pas plainte, Monsieur le Président, des tarifs zéro, de l’accès aux quotas zéro pour le bœuf et l’agneau de l’UE qui n’avaient aucune mise en scène.

« Pourquoi le fait-elle pour l’Australie ?

“Je crois que son vrai problème est le suivant : elle veut toujours rester ou rejoindre l’UE.”

Plus tôt dans le débat, Mme Thornberry a accusé le gouvernement de “précipiter” l’accord avant le sommet du G7.

Elle a déclaré: “Nous ne pouvons pas soutenir un accord sur les tarifs agricoles qui coûtera des emplois à nos communautés agricoles, réduira nos normes alimentaires, augmentera notre délocalisation du carbone et ouvrira la porte à la destruction de notre industrie agricole par le biais de nouveaux accords commerciaux déséquilibrés. “