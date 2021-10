Penny Mordaunt affronte Emily Thornberry sur le commerce

La secrétaire fantôme au Commerce international a été examinée par d’autres députés pour ses commentaires sur le Brexit. Lors de la séance de questions du Département du commerce international le 21 octobre, Emily Thornberry a souligné le pacte commercial néo-zélandais, signé hier, qui a été qualifié d' »excellent accord » par Boris Johnson.

Elle a affirmé qu’Asia « nous emmenait chez le nettoyeur ».

Portant la question à Penny Mordaunt, la secrétaire au Commerce international de Shadow a demandé : « Est-il exact que les exportations néo-zélandaises vers le Royaume-Uni augmenteront cinq fois plus que les exportations britanniques vers la Nouvelle-Zélande ?

« Et que le PIB de la Nouvelle-Zélande augmentera d’un demi-milliard de livres alors que le PIB du Royaume-Uni n’augmentera pas d’un centime ?

Elle a ajouté plus tard : « Je ne fais que lire les chiffres de notre propre département, et il y a un vrai problème.

« Je me suis fait écraser ! » Emily Thornberry a honte d’avoir « dénoncé » le potentiel du Brexit en Grande-Bretagne (Image: Parliament TV)

Elle a affirmé que l’Asie « nous emmenait chez le nettoyeur » lors de la discussion du pacte commercial néo-zélandais (Image: .)

« C’est maintenant le troisième accord Asie-Pacifique d’affilée – le Japon, l’Australie et maintenant la Nouvelle-Zélande – où plus de 80 pour cent de la croissance projetée du commerce, par notre propre département, est allé aux exportateurs de ces autres pays et moins de 20 pour cent sont allés aux exportations vers le Royaume-Uni.

« Le gouvernement dit qu’il se tourne vers l’Asie, je dois dire que l’Asie nous emmène chez les nettoyeurs. »

Ses commentaires ont suscité une énorme réaction sur les réseaux sociaux, notamment via la page Twitter des conservateurs de Portsmouth, @PompeyToryParty, a écrit : « Double aide de @pennyMordaunt ce matin. Emily Thornberry et le SNP se font tous deux tabasser verbalement »aux côtés d’un emoji de pop-corn.

Alors que le conseiller Joe Porter, membre du Cabinet pour le changement climatique et la biodiversité, s’est rendu sur Twitter pour féliciter Penny, en tant que ministre du Commerce international, et a également critiqué Mme Thornberry pour ses commentaires, affirmant qu’elle « déprime » le potentiel du Brexit Grande-Bretagne.

MISES À JOUR EN DIRECT : Brexit LIVE : Elle recommence ! Liz Truss remporte de « gros prix »

Mme Thornberry a discuté du pacte commercial néo-zélandais, qui a été qualifié de « bonne affaire » par Boris (Image: .)

Il a écrit : « @PennyMordaunt est toujours fier de promouvoir notre grande nation, tandis que @EmilyThornberry continue de dénigrer le potentiel de notre pays. »

Il a également souligné l’impact de la sortie du bloc commercial sur la Grande-Bretagne.

Il a ajouté : « Nous redevenons rapidement une nation commerçante mondiale, mais nous devons nous assurer que chaque secteur britannique peut maximiser les opportunités du libre-échange. »

Suite à ses premiers commentaires, Mme Thornberry a poursuivi en suggérant des moyens de rectifier la situation, en ajoutant: «Alors que la ministre d’État est encore relativement nouvelle, va-t-elle s’asseoir avec son nouveau patron et dire à son ministère que ça suffit.

« Dites-lui que ce dont nous avons besoin, ce sont des accords commerciaux qui profitent à la Grande-Bretagne, dites-leur que nous avons besoin d’emplois, d’exportations et de croissance. »

La critique d’Emily Thornberry a été repoussée par Penny Mourdant pendant la session, (Image: .)

Cela vient après que Penny Mordaunt, députée de Portsmouth North, a déclaré que le gouvernement construisait des marchés et qu’avec le temps, les chiffres augmenteraient.

Elle a dit que c’était parce que « nous avons foi en ces [British] les entreprises et les agriculteurs que si nous leur donnons les opportunités, ils les saisiront ».

Les critiques de Mme Thornberry ont été repoussées par Mme Mourdant au cours de la session, qui a déclaré plus tard que les accords représenteraient neuf mille milliards de livres sterling pour ce pays, et a ajouté que la Grande-Bretagne espère conclure d’autres accords pour « développer ces marchés ».

Elle a déclaré: « C’est tout l’intérêt de quitter l’UE, c’est tout l’intérêt de formuler ce plan pour la Grande-Bretagne mondiale et cela augmentera la croissance et la prospérité dans ce pays qui financera tout ce qui compte dans cette maison ».

Ailleurs dans la session, Penny Mordaunt a fustigé l’opposition du SNP aux accords commerciaux, affirmant qu’ils étaient « pessimistes ».

Les commentaires du député travailliste ont déclenché une énorme réaction sur les réseaux sociaux (Image: .)

Elle a déclaré que les agriculteurs britanniques « se soucient profondément du bien-être des animaux et je pense qu’ils se soucient profondément de l’environnement ».

Elle a ajouté: « J’attends avec impatience le communiqué de presse du gouvernement écossais qui défend les avantages pour les entreprises écossaises de l’accord commercial néo-zélandais dont nous avons discuté avec eux hier. »

Elle a fustigé le gouvernement écossais et a déclaré qu’ils devraient « commencer à parler de leurs entreprises et agriculteurs, et du secteur de l’alimentation et des boissons plutôt que de le faire tomber ».

Ses actions ont été saluées sur les réseaux sociaux, avec @emharris33 écrivant « Penny en feu répondant à l’opposition lors des questions commerciales aujourd’hui – bravo! »

@JackRdsn a affirmé que Mme Thornberry allait « assez fort sur les lignes protectionnistes » lors de la séance de questions et a ajouté: « en tout cas, aucun match pour Penny ».

Alors que @ BenSwann16 a écrit : « @PennyMordaunt étant clair et concis sur les énormes avantages de l’accord commercial néo-zélandais tandis que le SNP et le Labour colportent négativité et contrevérités. #RetourGrande-Bretagne »