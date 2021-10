Emily Thornberry: « Les travaillistes ne nous représentent pas », déclarent les Britanniques après les critiques de l’accord commercial | Royaume-Uni | Nouvelles

Le reste, Mme Thornberry, faisait partie de la campagne travailliste lourdement défaite par le Parti conservateur lors d’une élection centrée sur le Brexit. Le secrétaire d’État fantôme au Commerce international a de nouveau visé le gouvernement, faisant exploser l’accord à la Chambre des communes.

Elle a discuté de l’impact que cela pourrait avoir sur l’économie britannique.

Mme Thornberry a déclaré : « Selon les prévisions, cet accord entraînera des réductions de la croissance et de l’emploi.

« D’autres pays maintiendraient en place des rotations pour empêcher les agriculteurs d’être sous-estimés.

« Cependant, ce gouvernement a fixé les quotas si élevés qu’ils sont devenus complètement dénués de sens. »

Parallèlement à cela, Mme Thornberry a tweeté ses remarques au Parlement avec une légende faisant une nouvelle fouille au gouvernement.

Elle a écrit: « Avec leur accord avec la Nouvelle-Zélande hier soir et leurs annonces d’aujourd’hui effaçant le rôle et ignorant les recommandations de la Commission du commerce et de l’agriculture, le gouvernement a renoncé à tout prétexte de se soucier de nos communautés agricoles. »

Les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​été exaspérés par les commentaires.

Wrighty657 a écrit : « Je suis à St. Ives cette semaine et le montant d’argent dépensé dans les magasins, les cafés, les pubs et les restaurants est vraiment impressionnant.

L’utilisateur a écrit : « Tout cela peut être attribué à la détermination courageuse de notre honorable Premier ministre Boris Johnson de nous assurer de survivre et de croître économiquement après le Brexit.

« Notre Premier ministre s’est battu sans relâche pour s’assurer que cet objectif se concrétise. »

RichOn a visé les croyances et les valeurs du parti travailliste dans son commentaire.

Ils ont écrit : « Les travaillistes ne représentent pas la classe ouvrière britannique, la plupart d’entre eux sont des millionnaires avec des titres (Emily Thornberry – Lady Nugee) et se moquent de la classe ouvrière !

UK Home of the Righteous a écrit : « Cela prouve un argument avancé dans le cadre de la campagne pro-Brexit, à savoir que les entreprises britanniques s’adapteraient rapidement et prospéreraient après le Brexit.

« Les gains deviendront plus clairs à moyen et long terme, pas cinq minutes après la conclusion du Brexit.

« Les choses allaient toujours être un peu chaotiques au début, et c’est la seule période pendant laquelle la campagne Rejoin a l’espoir de changer d’avis.

« Les Rejoiners font de leur mieux, mais échouent toujours lamentablement. »