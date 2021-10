Emily Thornberry s’en prend à Truss pour des « séances de photos » alors qu’elle lance un nouvel assaut sur le Brexit | Politique | Nouvelles

Mme Truss, qui était secrétaire internationale du Traité jusqu’au mois dernier, est rapidement devenue l’une des favorites des membres conservateurs après avoir conclu de nombreux accords commerciaux en moins de deux ans.

Au total, 68 accords commerciaux, sans compter l’accord commercial de l’UE, ont été signés avec des pays du monde entier.

Amatrice d’Instagram, Mme Truss a régulièrement célébré ses succès avec une série de photos soigneusement capturées sur les réseaux sociaux.

Mais à la suite d’un nouveau rapport qui met en garde contre les accords précipités, Mme Thornberry a critiqué l’approche du ministre des Affaires étrangères pour le commerce.

Elle a déclaré: « Le gouvernement conservateur a gâché une opportunité historique de remodeler notre politique commerciale pour soutenir les exportations, les emplois et la croissance britanniques, le tout dans l’espoir de quelques séances de photos rapides et de cérémonies de signature.

« Et maintenant, dans leur poursuite désespérée de cette politique erronée, ils se préparent à vendre nos communautés agricoles à l’Australie sans rien montrer en retour, le chapitre le plus triste à ce jour d’une saga d’échec de cinq ans. »

Bien que la députée travailliste n’ait pas mentionné le nom de Mme Truss, elle est la seule à avoir signé les nouveaux accords commerciaux post-Brexit du Royaume-Uni.

Son successeur, Anne-Marie Trevelyan, n’est en poste que depuis quatre semaines.

Les commentaires du secrétaire au commerce fantôme interviennent après que la Resolution Foundation et le Center for Economic Performance de la London School of Economics ont déclaré que le Royaume-Uni devait élaborer une stratégie économique plus claire pour sa politique commerciale.

