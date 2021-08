Emily VanCamp donne secrètement naissance à sa fille

La star de Resident Emily VanCamp a donné naissance à son premier enfant. VanCamp et son mari, l’acteur Josh Bowman, ont récemment accueilli une fille, Iris, après avoir gardé secrète sa grossesse. “Bienvenue dans le monde, notre douce petite Iris”, a écrit VanCamp à côté d’une série de photos en noir et blanc sur Instagram. “Nos cœurs sont pleins.”

VanCamp et Bowman se sont rencontrés sur le tournage de leur émission, Revenge, et ont commencé à sortir ensemble en 2011. Ils se sont fiancés en 2017. “Il a bien fait”, a déclaré VanCamp à Entertainment Tonight à propos de la proposition de Bowman. “C’était dans une forêt. Nous étions dans la nature lors d’une randonnée en train de faire ce que nous faisons, c’était très, en quelque sorte, nous. Alors oui, c’était génial, magnifique.” Le couple discret s’est marié en 2018.

VanCamp a expliqué à PEOPLE après leurs fiançailles qu’elle et Bowman n’étaient pas pressés de se marier, prenant leur temps dans leur carrière avant d’agrandir leur famille. “Nous nous sommes fiancés, puis tous les deux ont commencé à travailler”, a expliqué VanCamp. “Nous ne sommes pas pressés et nous ne sommes pas dans la zone de planification de mariage. Je pense qu’une fois que nous aurons commencé, cela ira rapidement, espérons-le, mais nous sommes tous les deux très concentrés sur notre travail, donc le peu de temps que nous avons ensemble, nous voulons juste être ensemble.”

“Une fois que j’ai fini de faire The Resident, je veux passer du bon temps en famille, voyager et essayer de rester présent et de profiter de chaque instant”, a-t-elle ajouté. En 2014, VanCamp a dit à Meredith Vieira qu’elle aimerait avoir des enfants à l’avenir. “Oui, absolument, surtout quand vos sœurs ont des bébés, vous voulez juste prendre le train en marche”, avait-elle déclaré à l’époque. “Mais je suis juste heureuse d’être une tante en ce moment.”

VanCamp est surtout connue pour son rôle dans Revenge et son rôle de Sharon Carter/Agent 13 dans les films Captain America de Marvel et dans Falcon and the Winter Soldier. Elle joue également le rôle de Nicolette Nevin dans le drame médical de Fox >The Resident, qui entame sa cinquième saison à l’automne. Ses autres crédits incluent Brothers & Sisters, Everwood, la mini-série Ben-Hur de 2010 et The Girl In The Book. Quant à Bowman, il a joué Jack The Ripper dans la série éphémère Time After Time et est apparu dans un épisode de Doctor Who.