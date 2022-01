Emily Wickersham accueille un petit garçon et révèle d’adorables premières photos

Ce fut une saison de changement pour l’ancienne star du NCIS Emily Wickersham, et elle a annoncé vendredi sur Instagram qu’elle avait accouché le 30 décembre. Wickersham a donné naissance à un fils, Cassius Wickersham Dale, son premier enfant avec l’acteur James Badge Dale.

« Bienvenue dans le monde. Cassius Wickersham Dale est né le 30/12/21 juste à temps pour se joindre à la fête pour célébrer le Nouvel An. Vous êtes plus que [James Badge Dale] et j’aurais pu imaginer », a écrit Wickersham sur Instagram. « Nous sommes tellement amoureux de toi. »

Wickersham a partagé des photos de sa grossesse sur les réseaux sociaux, gardant ses fans au courant de sa vie. L’ancienne du NCIS, qui a quitté son rôle d’agent spécial Ellie Bishop dans la finale de la saison 18, a annoncé en juillet qu’elle attendait son premier enfant avec Dale, et elle a suivi cette annonce avec une série de belles photos de maternité.

Wickersham a partagé des nouvelles de sa grossesse via une photo d’elle au bord de la piscine avec une bosse de bébé visible. L’actrice a écrit à l’époque : « Ma mère prend une photo d’une future maman avec un petit garçon en route ! » Le message a suscité une rafale de messages de félicitations, avec une personne écrivant : « Félicitations !!! Vous me manquez sur NCIS mais tellement heureux pour vous !! Bon voyage !!!! » Quelqu’un d’autre a commenté, « félicitations si heureux 4 vous !! » À la mi-septembre, Dale a révélé que Wickerhsam était dans son troisième trimestre en écrivant : « Happy Third Trimester baby ».

Wickersham a joué Bishop sur NCIS pendant de nombreuses saisons, mais a annoncé en mai qu’elle ne reviendrait pas. Dans une publication sur les réseaux sociaux, l’actrice a partagé quelques photos d’elle sur le plateau de l’émission et a partagé ses nouvelles. « Accrochez ce chapeau et cette veste. Quelle belle balade ça a été. Ce casting, cette équipe, sont de premier ordre. Je ne peux pas dire assez de mots gentils sur ce groupe avec lequel j’ai eu le plaisir de travailler pendant près de 8 ans maintenant et 172 épisodes plus tard. »

Elle a ajouté: « Cette entreprise est capricieuse et étrange et la cohérence est une rareté. J’ai eu la chance de faire partie d’une émission où j’ai pu me présenter, jouer, rire et apprendre avec des gens merveilleux. Un moment dans le temps, j’ai n’oubliera sûrement pas. » Wickersham a conclu son message: « Merci CBS et NCIS de m’avoir inclus dans une partie de l’histoire de la télévision. Le temps passe vite. Mangez-le mais mâchez lentement. »