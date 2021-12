Emily Wickersham, ancienne du ‘NCIS’, a partagé de superbes photos de maternité

Emily Wickersham, ancienne du NCIS, compte non seulement les jours jusqu’à la nouvelle année, mais aussi jusqu’à sa date d’échéance. L’ancienne star de la série, qui a quitté son rôle d’agent spécial Ellie Bishop dans la finale de la saison 18, a annoncé en juillet qu’elle attendait son premier enfant avec l’acteur James Badge Dale, et elle a suivi cette annonce avec une série de belles photos de maternité .

Wickersham a partagé des nouvelles de sa grossesse via une photo d’elle au bord de la piscine avec une bosse de bébé visible. L’actrice a écrit à l’époque : « Ma mère prend une photo d’une future maman avec un petit garçon en route ! » Le message a suscité une rafale de messages de félicitations, avec une personne écrivant : « Félicitations !!! Vous me manquez sur NCIS mais tellement heureux pour vous !! Bon voyage !!!! » Quelqu’un d’autre a commenté, « félicitations si heureux 4 vous !! » À la mi-septembre, Dale a révélé que Wickerhsam était dans son troisième trimestre en écrivant : « Happy Third Trimester baby ».

Dans les mois qui ont suivi l’annonce de la nouvelle, Wickerhsma n’a pas hésité à tenir les fans au courant de sa grossesse. L’actrice a rempli ses réseaux sociaux de photos mettant en évidence son baby bump en pleine croissance alors qu’elle attend l’arrivée de son petit en chemin. Continuez à faire défiler pour voir certaines des plus belles photos de maternité de Wickerham.

La grossesse révèle

Dans l’annonce de la grossesse de Wickersham, l’actrice pouvait être vue debout au bord de la piscine dans un bikini noir, qu’elle portait avec un chapeau de soleil alors qu’elle regardait avec adoration son ventre rond visible. Le message a marqué la première de ce qui serait plusieurs photos documentant sa grossesse.

précédentsuivant

Amusant au soleil

Alors que Wickersham est restée active sur les réseaux sociaux après l’annonce de sa grossesse, elle n’a partagé sa prochaine photo de maternité que des semaines plus tard, lorsqu’en septembre elle a partagé une image de son ombre. Photographiées sur la plage, l’ombre de Wickersham, son baby bump et tout le reste, contrastaient avec la plage de sable et l’eau cristalline. Elle a sous-titré le message, « bonjour 2. »

précédentsuivant

Artistique

En novembre, Wickersham a adopté une approche artistique en réfléchissant à sa grossesse. L’actrice a partagé un dessin réalisé par Langley Fox, qu’elle a appelé son « amie très talentueuse ». L’image était un dessin de la photo d’annonce de grossesse au bord de la piscine de Wickersham. Elle a ajouté dans la légende : « Merci ! C’est incroyable. »

précédentsuivant

« Jour du diamant »

Wickersham a débuté le mois de décembre avec une autre photo, celle-ci une photo de maternité beaucoup plus intime. L’instantané en noir et blanc montrait l’actrice nue à partir de la taille, couvrant sa poitrine avec ses mains alors que son ventre en pleine croissance était mis en évidence. La photo intime a été prise par Jacques Malignon, avec Wickersham écrivant: « Certains jours sont des diamants Certains jours sont des rochers La grossesse est un tableau de tout. C’était un jour de diamant. »

précédentsuivant

week-end de Noël

L’ancienne du NCIS avait de quoi être reconnaissante pour cette période des fêtes, et elle a marqué le week-end de Noël avec une autre photo de maternité. Dimanche, l’actrice s’est rendue sur la plate-forme de médias sociaux pour partager un collage de photos polaroïd. Dans l’une des images, on pouvait voir Dale posant près d’un arbre de Noël, l’acteur se blottissant contre Wickersham dans une deuxième image. Une troisième image partagée dans la compilation montrait Wickersham avec sa chemise relevée juste assez pour révéler sa bosse grandissante. Elle a sous-titré le message, « Joyeux Noël » aux côtés des emojis d’arbres de Noël.

précédentsuivant

Dernière date de rappel

La photo de bosse la plus récente de Wickersham est venue de Dale, qui a partagé mercredi une photo de l’actrice enceinte montrant à nouveau sa bosse. Il a sous-titré l’image avec les paroles de la chanson de Guy Clark « Dublin Blues » en disant: « Je me lèverai et je serai compté, je ferai face à la vérité, je m’éloignerai des ennuis Mais je ne peux pas m’éloigner de toi Alors Pardonne-moi toute ma colère Pardonne-moi toutes mes fautes Il n’y a pas besoin de me pardonner Au revoir… »

précédent