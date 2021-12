Emily Wickersham révèle une mise à jour majeure sur la vie avant l’arrivée de bébé

Quelques mois seulement après avoir quitté NCIS, l’ancienne star de la série Emily Wickersham continue de faire des changements majeurs dans sa vie. L’ancienne du NCIS, qui est actuellement enceinte de son premier enfant, a révélé mardi aux fans dans un article sur les réseaux sociaux qu’avec seulement un mois avant sa date d’accouchement, elle a repris ses activités et s’enracine dans un nouvel endroit, Wickersham hilarante documenter « le jour du déménagement ».

L’actrice a partagé la mise à jour majeure de sa vie dans un article publié lundi sur Instagram avec une photo la montrant parée de vêtements d’hiver alors qu’elle se tenait dans un escalier et tenait une peau de banane. L’actrice a expliqué en légende que c’était « le jour du déménagement », ajoutant qu’elle était « enceinte de 8 mois ». Elle a poursuivi en plaisantant: « ne glisse pas sur la peau de banane. Gardez les yeux grands fermés. » Wickersham n’a pas fourni d’autres détails sur le déménagement, bien qu’elle ait tagué l’acteur James Badge Dale dans le message.

Le grand mouvement de Wickersham intervient après qu’elle a partagé la nouvelle passionnante fin juillet qu’elle attendait son premier enfant avec Dale. Partageant une photo d’elle au bord de la piscine avec un baby bump visible, l’actrice a partagé : « Ma mère prend une photo d’une future maman avec un petit garçon en route! » Depuis cette annonce, l’actrice n’a partagé qu’une poignée d’autres rendez-vous, bien que Dale dans un article de la mi-septembre ait marqué un nouveau trimestre de grossesse en écrivant : « Happy Third Trimester baby ».

Wickersham était un membre bien-aimé de la distribution du NCIS, incarnant l’agent spécial Ellie Bishop pendant plus de 170 épisodes à partir de 2013. Elle a finalement quitté la série lors de la finale de la saison 18 de mai 2021, l’actrice confirmant sa sortie dans un article sur les réseaux sociaux qui disait , » Accrochez ce chapeau et cette veste. Quelle belle balade ça a été. Ce casting, cette équipe, sont de premier ordre. Je ne peux pas dire assez de mots gentils sur ce groupe avec lequel j’ai eu le plaisir de travailler pendant près de 8 ans maintenant et 172 épisodes plus tard. » Elle a poursuivi: « Ce métier est capricieux et étrange et la cohérence est rare. J’ai eu la chance de faire partie d’une émission où j’ai pu me présenter, jouer, rire et apprendre avec des gens merveilleux. Un moment dans le temps, j’ai n’oubliera sûrement pas. »

En ce moment, et alors qu’elle attend l’arrivée de son paquet de joie, Wickersham ne semble pas avoir de crédits à venir. L’actrice est également apparue dans NCIS: New Orleans, The Bridge, Law & Order: Criminal Intent et The Sopranos, parmi plusieurs autres titres. De nouveaux épisodes de NCIS, maintenant dans sa 19e saison, seront diffusés lundi à 21 h HE sur CBS.