Eminem a ainsi surpris les clients de son nouveau restaurant

Eminem ouvre son restaurant “Mom’s Spaghetti” à Detroit 1:04

. – Eminem a surpris les clients en servant des pâtes lors de l’inauguration du restaurant Mom’s Spaghetti au centre-ville de Detroit mercredi.

Slim Shady lui-même n’était pas censé être là, mais il est arrivé dans une voiture et est rapidement apparu au guichet de service.

Le nom du restaurant du rappeur fait référence à une réplique du tube d’Eminem en 2002 “Lose Yourself”.

“Ses paumes sont moites, ses genoux sont faibles, ses bras sont lourds”, dit Eminem dans la chanson. “Il a déjà vomi sur son pull, les spaghettis de maman.”

Les fans l’ont rapidement reconnu et se sont rendus sur les réseaux sociaux pour publier des photos d’Em distribuant des spaghettis, des boulettes de viande et d’autres spécialités italiennes à son menu. Par exemple, Mom’s Spaghetti pour 9 $, Mom’s Spaghetti aux boulettes de viande pour 12 $ et un ‘Sgetti Sandwich, spaghetti sur pain, pour 11 $.

“Mom’s Spaghetti – c’est prêt”, proclame le restaurant dans une promotion.

Le rappeur et acteur lauréat d’un Oscar et d’un Grammy a expérimenté le restaurant en tant que restaurant éphémère en 2017.

L’emplacement, situé sur Woodward Avenue, a un nombre limité de places assises et une fenêtre piétonne.