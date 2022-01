Eminem achète un NFT Bored Ape

Le rappeur Eminem, lauréat d’un Grammy Award, vient d’acheter un NFT et fait maintenant partie du Bored Ape Yacht Club (BAYC). Un club exclusif où l’Ape NFT est comme la carte d’accès à d’autres services.

Comme on le sait, Eminem est un rappeur américain dont le vrai nom est Marshall Bruce Mathers III. Il est né à St. Joseph, Missouri en 1972. Il est l’un des artistes musicaux les plus vendus de tous les temps, ayant vendu plus de 220 millions de disques dans le monde.

En outre, il est le seul rappeur à avoir remporté un Oscar et un Golden Globe de la meilleure chanson originale, qu’il a remporté pour « Lose Yourself » dans le film « 8 Mile ». De même, il a remporté plusieurs American Music Awards et 15 Grammy Awards.

Plus précisément, Eminem a acheté l’un des Bored Ape pour 123,45 ETH. Environ 457 000 $. Pendant ce temps, il semble avoir collecté au moins 15 NFT sur OpenSea, sous le nom de Shady Holdings.

Soit dit en passant, le Bored Ape Yacht Club est une collection NFT limitée de 10 000 avatars. Articles numériques exclusifs qui vivent sur la Blockchain Ethereum.

En particulier, GeeGazza, également membre de BAYC, a vendu le Bored Ape à Eminem. Annoncer que la vente qui devient réalité est « folle » et commenter : « Je vis dans une simulation.

Quoi qu’il en soit, GeeGazza attendait de vendre ce singe ennuyé à Eminem depuis des mois. En novembre, il a déclaré: «Je crois toujours qu’Eminem est destiné à acheter mon Bored Ape un jour. Vous ne comprenez pas depuis combien de temps je proteste contre le fait qu’Eminem achète mon Bored Ape. »

Fait amusant, Eminem a rapidement transformé son Bored Ape en photo de profil sur Twitter. En fait, le NFT y ressemble. Mais, il n’a pas encore commenté publiquement la vente.

De plus, Eminem n’est pas étranger au monde de NFT, ayant sorti « Shady Con », une collection NFT de rythmes instrumentaux. L’accord a été un énorme succès après que l’un d’eux ait été vendu pour plus de 100 000 $. En plus des rythmes, les acheteurs ont eu la possibilité d’acheter un ensemble en édition limitée de NFT.

« Je collectionne depuis mon enfance, tout, des bandes dessinées aux cartes de baseball en passant par les jouets. Ainsi que tous les albums de cassettes rap sur lesquels j’ai pu mettre la main.

En outre, il a ajouté : « J’ai essayé de recréer certaines de ces collections de cette période de ma vie et je sais que je ne suis pas seul. Je voulais donner à cette sortie la même ambiance de « Oh mec, je dois avoir juste celle-là ou peut-être même l’ensemble ! » Cela a été très amusant de trouver des idées issues de ma propre passion pour la collection.

Certains qui ont acheté un jeton non fongible

Un autre qui a acheté un Bored Ape était le rappeur Gunna, l’appelant Butta. Il a même célébré son dernier achat avec le tatouage NFT sur sa jambe.

La liste comprend également des athlètes, des musiciens, des YouTubers et des acteurs. Par exemple:

Jimmy Fallon, l’animateur de talk-show, le rappeur Post Malone, Stephen Curry, la star de la NBA, Calvin Cordozar Broadus. Mieux connu comme l’artiste hip-hop Snoop Dogg. Le musicien Jermaine Dupri. Le célèbre musicien et homme d’affaires Jay-Z. La chanteuse colombienne Shakira.

