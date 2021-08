Eminem jouera dans une série sur les gangsters produite par 50 Cent – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Eminem reviendra à l’écran avec “Black Mafia Family”, une nouvelle série de Starz. Le chanteur et acteur incarnera Richard Wershe Jr., dit White Boy Rick, dans la fiction produite par 50 Cent.

50 Cent était chargé de confirmer la signature d’Eminem via Twitter. « Je vais sortir les gros chiens. Je ne pourrais pas faire une série sur Detroit sans la légende Eminem. Il jouera White Boy Rick dans Black Mafia Family », a-t-il écrit.

Eminem rejoint ainsi des acteurs déjà confirmés tels que Russell Hornsby, Steve Harris, Ajiona Alexus, Jon Chaffin, Tyshon Freeman, Eric Kofi-Abrefa, Michole Briana White ou Sydney Mitchell, entre autres.

“Il suit deux frères qui ont émergé des rues délabrées du sud-ouest de Detroit à la fin des années 1980 et ont fondé l’une des familles criminelles les plus influentes du pays”, lit-on dans le synopsis de la production. L’histoire est basée sur des faits réels et Eminem incarnera un jeune homme devenu informateur de la police. Il a ensuite été arrêté pour avoir vendu de la drogue et a passé des décennies en prison.

Eminem a fait ses débuts en tant qu’homme de premier plan en 2002 avec sa participation à “8 miles”. Le film autobiographique lui a valu l’Oscar de la meilleure chanson originale pour “Lose Yourself”. Plus tard il a participé à d’autres productions telles que “Fais-moi rire”, “Entourage” (L’entourage) ou “L’Entretien”.

Comme 50 Cent l’a révélé, il réalisera lui-même un épisode de fiction, en plus d’être producteur exécutif. Terri Kopp participe au projet en tant que scénariste. Black Mafia Family proposera une première saison de huit épisodes. La série sera diffusée sur Starz le 26 septembre.