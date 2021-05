Eminem lance le remix ‘Killer’ avec Jack Harlow et Cordae

Eminem a sorti un remix passionnant de «Killer», mettant en vedette deux des jeunes voix les plus excitantes du rap: Jack Harlow et Cordae. «Killer» vient du LP à succès d’Eminem en 2020, Musique à assassiner par.

Eminem a réussi à rester occupé depuis la sortie de Music en septembre. Fin avril, Eminem a laissé tomber son premier NFT (Non-Fungible Token) sortie le 25 avril sur le marché NFT Nifty Gateway. La goutte, surnommée “ Shady Con ”, présentait une variété d’objets de collection NFT approuvés par Eminem. En outre, la collection comprenait des rythmes instrumentaux originaux produits par Slim Shady lui-même spécifiquement pour le projet. Les pistes ne sont disponibles que dans le cadre des NFT en édition limitée et uniques en leur genre.

Eminem a d’abord taquiné l’annonce mardi, retweetant le récent sketch Saturday Night Live mettant en vedette Pete Davidson dans le personnage d’Eminem de la vidéo «Without Me», qui parodia la chanson dans une tentative d’expliquer ce qu’est un NFT.

«Je collectionne depuis que je suis enfant, des bandes dessinées aux cartes de baseball en passant par les jouets, ainsi que tous les albums de rap sur cassette sur lesquels je pourrais mettre la main», a déclaré Eminem. «Peu de choses ont changé pour moi en tant qu’adulte… J’ai tenté de recréer certaines de ces collections de cette période de ma vie, et je sais que je ne suis pas seule. Je voulais donner à cette goutte la même ambiance de: “ Oh, mec, je dois avoir juste celle-là ou peut-être même l’ensemble! ” Cela a été très amusant de trouver des idées issues de ma propre passion de collectionneur.

En mars, Eminem a publié un clip vidéo animé pour son nouveau morceau «Tone Deaf». Tiré de l’édition de luxe du dernier album du rappeur superstar, Music To Be Murdered By – Side B, le morceau produit par Luis Resto et Eminem l’entend viser à annuler la culture tout en mettant son passé controversé en plein écran.

