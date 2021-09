Eminem lance le restaurant Mom’s Spaghetti à Détroit, avec des publicités locales pour attirer les fans de “8 Mile”

Eminem ouvre un autre spot pop-up Mom’s Spaghetti à Detroit la semaine prochaine. Le rappeur, qui a grandi à Detroit, a annoncé le nouveau restaurant dans une publicité diffusée sur WXYZ vendredi matin à 9 heures du matin. Mom’s Spaghetti est une référence à une parole de sa chanson oscarisée en 2002 “Lose Yourself” et a été servie pour la première fois dans la vraie vie dans un lieu éphémère en 2017.

Le nouvel emplacement Mom’s Spaghetti ouvrira ses portes au 2131 Woodward Ave. à Detroit à 17 h 00 CT le mercredi 29 septembre, rapporte le Detroit News. On ne sait pas combien de temps l’emplacement sera ouvert. Il a été annoncé dans un spot de 30 secondes conçu pour ressembler à une vieille publicité des années 1980, et commence par un Eminem géant vomissant un carton de spaghetti de maman au-dessus de la ligne d’horizon de Detroit. L’annonce comprenait également des images des spaghettis en cours de préparation et fournissait un numéro que les fans pouvaient appeler pour obtenir l’emplacement.

Euh, ça passe à la télévision locale. #MamansSpaghetti pic.twitter.com/8R4G0E4tem – Adam Graham (@grahamorama) 24 septembre 2021

Mom’s Spaghetti est une référence à une réplique de “Lose Yourself”, la chanson présentée dans le biopic d’Eminem 8 Mile. La chanson a été le premier morceau de rap à recevoir l’Oscar de la meilleure chanson originale et a remporté cinq nominations aux Grammy. Eminem a finalement pu l’interpréter lors d’une cérémonie des Oscars lors de la 92e cérémonie des Oscars en février 2020.

Eminem a commencé à servir Mom’s Spaghetti aux fans en décembre 2017, lorsqu’il a ouvert un magasin éphémère au club Shelter au sous-sol de Detroit. En avril 2020, il a servi Mom’s Spaghetti aux travailleurs de la santé des hôpitaux de la région de Detroit. Le restaurant éphémère 2021 proposera des spaghettis avec ou sans boulettes de viande, ainsi que le “S’ghetti Sandwich”. Il y aura également un magasin appelé The Trailer pour “Stans” d’Eminem. Mom’s Spaghetti est également un partenariat avec le restaurant de Detroit Union Joints, qui a travaillé avec Eminem sur les précédents emplacements Mom’s Spaghetti.

Eminem sort d’une année 2020 chargée, qui a vu la sortie de deux albums, Music to Be Murdered By et Music to Be Murdered By – Side B. Cette année, il a sorti un remix de “Killer” avec Jack Harlow et Cordae, et a fait une apparition sur “EPMD 2” avec Nas et le groupe EPMD.

Plus tôt ce mois-ci, une peinture murale d’Eminem à Detroit a été défigurée, juste un jour après que l’artiste Chris Devins l’ait terminée. “Je me sentais mal”, a déclaré l’artiste de Chicago au Detroit News le 7 septembre. Il a déclaré qu’il prévoyait de retourner à Detroit pour réparer la peinture murale. “Je veux lui redonner sa valeur d’origine”, a-t-il déclaré. “Je voudrais le re-présenter à la communauté dans sa forme irréprochable.”