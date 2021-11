Eminem lance une nouvelle gamme surprise de produits dérivés comprenant des figurines d’action

Eminem a sorti une gamme surprise de nouveaux produits, y compris des figurines d’action à collectionner et des vêtements entièrement noirs.

Le nouveau merch est arrivé la semaine dernière dans le cadre de la collection Black Friday d’Eminem. Il comprend des sweats à capuche et des t-shirts arborant la phrase « Mom’s Spaghetti », qui est à la fois une chanson emblématique de sa chanson « Lose Yourself » et le nom du restaurant qu’il possède dans sa ville natale de Detroit.

La chute comprenait également trois figurines Eminem différentes, dont l’une est inspirée de la performance du rappeur en 2000 à Experience Music Project. Un autre arbore son masque de hockey et son costume de tronçonneuse lors d’un spectacle au Meadowlands Arena, également en 2000, tandis que le troisième représente Eminem en tant que B-Rabbit dans le film de 2002 8 Mile.

Les objets de collection étaient auparavant lancés en tant que NFT pour sa collaboration Shady Con avec NiftyGateway en avril. Les figurines et les vêtements peuvent être trouvés via Eminem’s site officiel, mais certains articles sont déjà épuisés.

Eminem a ouvert son restaurant Mom’s Spaghetti à Detroit en septembre, servant personnellement les dix premiers clients lui-même à travers la fenêtre sans rendez-vous.

Parlant de son élément de menu préféré après le lancement, le rappeur a déclaré que ce devait être le sandwich aux spaghettis.

« C’est définitivement un truc de poubelle blanche. J’en mange encore aujourd’hui », a-t-il déclaré, ajoutant: « Ne mangez même pas une bouchée de vos spaghettis jusqu’à ce que vous les ayez mis dans le pain, car sinon vous allez tout gâcher f_king. »

En septembre, il a été annoncé qu’Eminem se produirait au Super Bowl LVI 2022 au SoFi Stadium à Inglewood, Californie, le 13 février 2022. Le rappeur superstar rejoindra le Dr Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, et Kendrick Lamar Sur la facture.

L’émission devrait être produite par Roc Nation de Jay-Z et présentée par Pepsi en collaboration avec la NFL et la NBC. Concernant l’énorme annonce, Dre a déclaré : « Je suis extrêmement heureux de partager la scène avec mes amis pour le #PepsiHalftime Show. Cela présentera la prochaine saga de ma carrière… Plus grande et meilleure que jamais !!!”

