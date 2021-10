Eminem met en garde les clients qui mangent dans les spaghettis de sa nouvelle mère au restaurant

Les fans d’Eminem à Détroit peuvent désormais s’arrêter au restaurant Mom’s Spaghetti, qui a ouvert ses portes le 29 septembre. Le jour de l’ouverture, Eminem a averti ses fans qu’il existe une façon très spécifique de déguster les spaghettis dans l’ordre, ou c’était mieux vaut ne pas manger du tout ses spaghettis. Le rappeur “Lose Yourself” a également assisté à l’inauguration, surprenant les fans en leur servant lui-même des repas.

Mom’s Spaghetti est situé au 2131 Woodward Ave. à Detroit, et on ne sait pas combien de temps il sera ouvert. Il s’agit d’une collaboration avec le restaurant de Detroit Union Joints, qui a travaillé avec Em sur l’ancien emplacement éphémère Mom’s Spaghetti en 2017. Le nouvel emplacement servira des spaghettis avec ou sans boulettes de viande, ainsi que l’option préférée d’Eminem, le “S’ghetti Sandwich.”

“Ne mange même pas une bouchée de tes spaghettis jusqu’à ce que tu l’aies mis dans le pain, sinon tu vas tout gâcher. Ne sois pas stupide. Si je te surprends à faire ça sans le putain de pain, je ne sais pas ce que je vais faire. Enfer, il va y avoir un enfer à payer », a déclaré Eminem lors d’une interview SiriusXM avant l’ouverture, rapporte Hot New Hip Hop. “Je n’essaie pas d’offenser qui que ce soit, mais si tu es un idiot, ne mange pas les spaghettis de maman.”

Eminem a également suggéré que le menu pourrait s’étendre un jour à l’avenir. “Nous devons faire du Mac & Cheese, personne ne dira non à ça”, a suggéré le rappeur. “Mais ça doit être le genre vraiment pas cher, je te dis que c’est le meilleur.”

Mom’s Spaghetti est une référence à une réplique de “Lose Yourself”, la chanson qui a valu à Eminem l’Oscar de la meilleure chanson originale. Il a été présenté dans 8 Mile, qui était vaguement basé sur la vie d’Eminem. Le rappeur n’a pas pu interpréter la chanson lors d’une cérémonie des Oscars avant la 92e cérémonie des Oscars en février 2020. Dans une interview avec Variety après le spectacle, Eminem a déclaré qu’il n’y était pas allé parce qu’il ne pensait pas avoir l’occasion de le faire. gagner. Après tout, il était confronté à des chansons qui remportaient généralement le prix, comme “The Hands That Built America” ​​de U2 de Gangs of New York et “Father and Daughter” de Paul Simon de The Wild Thornberrys Movie.

“Je me suis dit que peut-être que puisque je n’avais pas eu l’occasion de le faire à l’époque, ce serait peut-être cool”, a expliqué Eminem l’année dernière. “À l’époque, je ne pensais même pas avoir une chance de gagner, et nous venions de jouer” Lose Yourself “aux Grammys with the Roots quelques semaines avant les Oscars, donc nous ne pensions pas que c’était une bonne idée . Et aussi, à l’époque, le plus jeune moi n’avais pas vraiment l’impression qu’un spectacle comme celui-là me comprendrait.” Quand Eminem a appris qu’il avait gagné, il a été choqué. “Cela me montre à quel point ce prix est authentique et réel – quand vous ne vous présentez pas et que vous gagnez toujours”, a-t-il ajouté. “Cela le rend très réel pour moi.”