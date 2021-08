Eminem, Mme Lauryn Hill et l’invité de l’EPMD sur “King’s Disease II” de Nas

Nas a sorti son nouveau LP très attendu, Maladie du Roi II, qui présente des apparitions d’invités de Eminem, EPMD, Mme Lauryn Hill, et plus. Le couplet de Hill sur “Nobody” a fait des vagues sur Internet, alors que ses bars de rap ont volé la vedette.

Sur la piste, elle crache : « Tout mon temps a été concentré sur ma liberté maintenant/Pourquoi les rejoindrais-je quand je sais que je peux les battre maintenant ?/Ils ont mis leurs mots sur moi, et ils peuvent les manger maintenant/C’est probablement pourquoi ils continuent de me dire qu’on a besoin de moi maintenant/Ils ont essayé de me mettre en boîte tout en prenant ce qu’ils veulent de moi/J’ai passé trop d’années à vivre trop mal à l’aise. C’était un rappel immédiat que Mme Lauryn Hill est toujours l’une des meilleures MC de la planète. Le morceau est en quelque sorte une suite spirituelle de leur hit de 19996 « If I Ruled the World (Imaginez ça) ».

Parmi les autres artistes présentés, citons A Boogie Wit Da Hoodie, YG, Hit-Boi, et plus encore. King’s Disease II est la suite de l’album de Nas, lauréat d’un GRAMMY Award La maladie du roi, qui a été publié en août 2020 pour des critiques élogieuses.

En mars, Nas a remporté son tout premier GRAMMY Award du « Meilleur album de rap » avec King’s Disease. Le projet a marqué le premier nouvel album de Nas en deux ans, et a été entièrement produit par Hit-Boy (JAY Z, Beyoncé, Travis Scott). De plus, Gabriel “G Code” Zardes a été le co-producteur exécutif de l’album.

NME a qualifié King’s Disease de “retour majestueux et royal à la forme du premier érudit du rap”. Consequence of Sound a également déclaré à propos de l’album: “King’s Disease offre une sensation appropriée à l’époque et atteint la marque comme étant l’un des meilleurs albums de rap de l’année.”

Après son album studio de 2018, Nasir, et la compilation de 2019 The Lost Tapes II LP, King’s Disease présente des apparitions de Charlie Wilson, Anderson .Paak, Big Sean, The Firm, Lil Durk et A$AP Ferg, entre autres. Avec le succès immédiat de King’s Disease II, les fans de Nas se réjouissent d’une séquence chaude à mi-carrière.

Achetez ou diffusez King’s Disease II.