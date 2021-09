Eminem ouvre le restaurant Mom’s Spaghetti à Détroit

Eminem a surpris les fans cette semaine en servant personnellement les clients lors de l’inauguration de son nouveau restaurant de Détroit, Mom’s Spaghetti. Le rappeur a été aperçu dans sa ville natale avec un sweat à capuche gris et un t-shirt blanc servant la nouveauté à ses fans adorés à la fenêtre, le visage impassible bien sûr et en donnant même le majeur.

“Cela a été mon rêve toute ma vie”, a déclaré Erin Farrer de Detroit au Detroit News. Elle a pu rencontrer Eminem, prendre une photo avec lui, lui parler, lui faire un câlin et obtenir son autographe. Il a signé son contenant de Mom’s Spaghetti, l’un des premiers servis au nouvel endroit, “et j’ai pleuré des yeux”, a-t-elle déclaré.

Eminem servant des spaghettis lors de l’inauguration de Mom’s Spaghetti à Detroit 🍝 pic.twitter.com/JHGFm16Cyz – HipHopDX (@HipHopDX) 29 septembre 2021

Malgré le passé trouble d’Eminem avec sa mère, il lui rend hommage avec sa recette de spaghettis au restaurant, dont le nom fait référence à sa chanson à succès “Lose Yourself”. Slim Shady a récemment annoncé le restaurant sur son site officiel. Il l’a initialement lancé en 2017 en tant qu’expérience pop-up réussie liée à la sortie de son album Revival.

Le pop-up a d’abord commencé au Shelter, une salle de concert située dans l’emblématique St. Andrew’s Hall de Detroit. Le pop-up faisait également partie de ses performances en 2018 à Coachella, Firefly et Governor’s Ball.

Le rappeur “Lose Yourself” a également utilisé son restaurant éphémère au plus fort de la pandémie de coronavirus. Il s’est associé à Union Joints pour livrer Mom’s Spaghetti à des centaines d’employés de l’hôpital de Détroit. “Nous nous sommes beaucoup amusés à mettre en place ce projet avec les gens d’Union Joints, et la réponse des fans a été extrêmement positive”, a déclaré le manager d’Eminem, Paul Rosenberg. “Les pop-ups précédents étaient vraiment un test pour nous afin de déterminer s’il y avait de l’enthousiasme pour un spot de spaghetti de maman qui se produirait régulièrement et qui serait ouvert toute l’année.”

Désormais, un emplacement officiel permanent dans la ville natale de la star de 8 Mile est pleinement opérationnel. “Nous sommes très heureux d’annoncer l’arrivée du restaurant sans rendez-vous et du magasin adjacent à l’étage, appelé The Trailer, où les fans peuvent découvrir un environnement unique et obtenir des produits dérivés et d’autres articles d’Eminem et de sa nouvelle opération de pâtes”, a ajouté Rosenberg. .

Le concept fait référence à la bande-annonce du rappeur de son film semi-autobiographique 8 Mile. Les produits Mom’s Spaghetti sont également disponibles à l’achat, ainsi que des souvenirs de sa carrière.