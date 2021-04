Eminem rejoint NFT Fashion lance sa première collection NFT

L’espace NFT a attiré l’attention de diverses célébrités alors que l’espace continue de se développer avec différents concepts, projets NFT et marchés.

La légende du hip-hop américain Martial Mathers, populairement connue sous le nom d’Eminem, a rejoint la révolution NFT.

La légende du hip-hop s’associe à nul autre que Nifty Gateway pour lancer son premier NFT à Shady Con.

Il est maintenant le dernier à lancer un NFT en ligne avec des athlètes, des célébrités et d’autres musiciens célèbres qui ont lancé ses produits.

Trois ensembles de NFT disponibles

Eminem veut vendre aux enchères trois types de NFT, avec chacun des modèles créés par lui. Chacun des NFTs sont des animations de haute qualité, avec le rythme original produit par le rappeur. Dans le cadre de l’accord, chacune des premières éditions de NFT a 50 éditions, chacune coûtant 5 000 $. Les acheteurs recevront également une impression physique dédicacée et numérotée à la main par le rappeur lui-même.

Les deux premiers sont appelés «OUTILS DU COMMERCE» et «ENCORE DGAF». Le troisième jeu de NFT, appelé “STAN’s REVENGE”, sera vendu au plus offrant.

Certains des projets NFT les plus notables des célébrités incluent Annoying Orange NFT, le projet Autograph de Tom Brady et les objets de collection NFT du producteur kenyan Rish Allela. L’actrice Lindsay Lohan a également publié son NFT. La liste continue de s’allonger et l’intérêt d’Eminem renforce la popularité croissante de l’industrie.

Nifty Gateway mène la révolution NFT

“Cela a été très amusant de trouver des idées issues de ma propre passion pour la collection”, a déclaré Eminem.

Le producteur senior de Nifty Gateway a commenté le développement, affirmant que la société était “ravie d’accueillir” Eminem sur sa plate-forme.

Nifty Gateway a été lancé par Duncan et Griffin Cock Foster en 2018. Il a ensuite été acquis par Gemini un an plus tard. Depuis, la plateforme a accueilli et aidé à la vente aux enchères de diverses collections NFT de célébrités.

La collection NFT d’Eminem sera disponible aux enchères pendant Shady Con.