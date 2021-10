Crédit photo : NeedaNakedNurse / Reddit

Eminem est passé par le nouveau restaurant Mom’s Spaghetti au centre-ville de Détroit pour servir les fans.

Le restaurant s’inspire des paroles de “Lose Yourself”, l’un des tubes les plus populaires du rappeur. Le rappeur de Detroit a offert aux dix premiers fans de la file leur boîte de spaghettis et un selfie. Après cela, le rappeur a été pourchassé dans la rue alors qu’il tentait de partir. Eminem a refusé de répondre aux questions alors qu’il servait les fans à la fenêtre.

Les fans du rappeur ont aligné les blocs avant l’ouverture du restaurant à 17 heures. Beaucoup avaient campé à l’emplacement de l’avenue Woodward depuis ce matin pour avoir la chance d’essayer la nouvelle nourriture. Mom’s Spaghetti est une vitrine dans une ruelle entre Union Assembly et Fillmore au centre-ville de Detroit.

Le restaurant reste fidèle à son nom, servant des spaghettis de maman et des spaghettis de maman avec des boulettes de viande. Il y a aussi un sandwich aux spaghettis et une option végétalienne, pour ceux qui ne mangent pas de viande. Les boulettes de viande végétaliennes sont faites avec des haricots noirs, du quinoa et des poivrons doux.

Mom’s Spaghetti est un partenariat avec Union Joints Restaurant Group (UJRG) et l’associé directeur Erich Lines. Ils décrivent le restaurant comme un «petit espace de bodega» avec des places assises limitées. « L’opportunité de construire un emplacement permanent basé sur une méta-référence incroyable était une opportunité que tout le monde chez Union Joints, en tant que groupe de restaurants Metro Detroit, a pris très au sérieux », a déclaré Curt Catallo, copropriétaire d’UJRG.

« Nous sommes fiers d’avoir créé une sauce à gratter qui a le goût de sortir directement du pot, et la cuisson au wok des nouilles lui donne ce claquement de spaghettis restants », déclare Catallo. Le deuxième étage comprend un magasin de marchandises appelé “The Trailer” avec des vêtements vintage de Detroit, des chemises Shady Records, des tasses et d’autres produits Eminem.

Le magasin exposera également des articles tournants des archives Eminem. Actuellement exposés, le costume de super-héros du rappeur de son clip “Without Me” et une paire de baskets Nike Air Jordan “Shady XV” personnalisées. Catallo dit que The Trailer est “quelque chose qui appartient à Detroit, et on se sent bien dans cet espace”. Seuls huit clients peuvent entrer dans l’espace à la fois.

L’installation permanente de Mom’s Spaghetti intervient après un pop-up de 2017 qui a été un énorme succès. “Les pop-ups précédents étaient vraiment un test pour nous pour déterminer s’il y avait de l’enthousiasme pour un spot de spaghetti de maman qui serait ouvert toute l’année”, confirme Paul Rosenberg, directeur d’Eminem.