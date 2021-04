Eminem va déposer sa première collection NFT à Shady Con avec une passerelle astucieuse

Eminem a annoncé qu’il abandonnerait sa première version de NFT (Non-Fungible Token) ce dimanche 25 avril à 18h30 / 7h HE sur le marché NFT Passerelle astucieuse. La goutte, surnommée “ Shady Con ”, présentera une variété d’objets de collection NFT approuvés par Eminem.

De plus, la collection comprend des rythmes instrumentaux originaux produits par Slim Shady lui-même spécialement pour cette version. Les morceaux ne seront disponibles que dans le cadre de l’édition limitée et unique en son genre de NFT.

Eminem a d’abord taquiné l’annonce mardi, retweetant le récent sketch Saturday Night Live mettant en vedette Pete Davidson dans le personnage d’Eminem de la vidéo «Without Me», qui parodia la chanson dans une tentative d’expliquer ce qu’est un NFT.

«Je collectionne depuis que je suis enfant, des bandes dessinées aux cartes de baseball en passant par les jouets, ainsi que tous les albums de rap sur cassette sur lesquels je pourrais mettre la main», a déclaré Eminem. «Peu de choses ont changé pour moi en tant qu’adulte… J’ai tenté de recréer certaines de ces collections de cette période de ma vie, et je sais que je ne suis pas seule. Je voulais donner à cette goutte la même ambiance de: “ Oh, mec, je dois avoir juste celle-là ou peut-être même l’ensemble! ” Cela a été très amusant de trouver des idées issues de ma propre passion de collectionneur.

«Shady Con» offre aux Stans, aux fans, aux passionnés de NFT et aux collectionneurs UNE OPPORTUNITÉ de posséder une pièce de cette première goutte. Née de la convergence de la technologie de la blockchain, de l’enthousiasme créatif et du marasme pandémique, cette goutte a été inspirée par la passion d’Eminem en tant que collectionneur de jouets, de bandes dessinées et de cartes à collectionner vintage qui remonte à son enfance en tant que «simple vieux Marshall». Ne vous y trompez pas, c’est un festival numérique… mais il est calqué sur les traditionnels rassemblements «Con» où les fans se réunissent et échangent leurs marchandises. Vous ne pourrez peut-être pas vous réunir avec des milliers de Stans dans un centre de congrès mal ventilé quelque part à la périphérie de 8 Mile Rd., Mais ce week-end, vous pouvez vous frotter les coudes sur Nifty Gateway et posséder une pièce de la collection, non -action fongible!

A commenté Ashley Ramos, productrice senior chez Nifty Gateway: «Nous sommes ravis d’accueillir Eminem sur notre plateforme. La demande de NFT continue de croître et nous sommes ravis d’apporter cette collaboration à notre communauté et de leur donner accès à de nouvelles œuvres d’art et de la musique sur le marché de Nifty Gateway. »

Nifty Gateway a été créé dans le but d’ouvrir le monde à l’art numérique et de permettre aux artistes et aux marques de participer à ce moment déterminant. Grâce à la création d’art numérique unique, identifiable et sécurisé sur la blockchain, Nifties a donné de l’authenticité à l’art numérique – et avec cette provenance vient de la valeur. Nifty Marketplace de la société est une plate-forme tout-en-un où vous pouvez acheter, vendre et stocker des objets de collection NFT.