Emir Pabón célèbre son parrain Rigo Tovar avec un album

Les premières années d’Emir Pabón sont accompagnées d’une bonne chanson. Dans sa maison, il y avait toujours de la musique d’ambiance, mais c’est la chaleur et le talent de son parrain Rigo Tovar qui l’ont guidé tout au long de son parcours d’artiste.

«Mon premier souvenir de lui est le jour où je me suis fait baptiser, en fait j’ai une photo sur mon Instagram, où Rigo Tovar apparaît en train de me porter, et à côté de mon père. C’est toujours le souvenir d’une personne très affectueuse, très agréable, et le souvenir étant revenu au Mexique et ayant trouvé ce qui était déjà le phénomène de Rigo Tovar « , il s’est entretenu Le soleil du Mexique.

Lorsque le chanteur est revenu au pays après avoir vécu quelques années à l’étranger, il a été surpris par la grande acceptation de la musique de son parrain, et surtout par la grande joie qu’elle suscitait chez les jeunes en l’écoutant.

«Quand je suis rentré de Colombie, en tant que jeune homme, je me souviens avoir partagé à l’école leurs chansons que tout le monde chantait. Tout le monde sautait du bureau, faisant le signe de l’amour et de la paix si caractéristique de Rigo Tovar. C’était merveilleux, et plus tard d’être capable de partager avec lui personnellement puis au travail, d’aller le voir en face-à-face, de voir le phénomène depuis sa descente du bus jusqu’à sa montée sur scène », a-t-il commenté.

Bien qu’en tant qu’artiste, il lui ait appris à toujours rester joyeux sur scène, Emir considère que sa plus grande leçon sur le plan professionnel était le fait que rien dans la vie ne vient comme un cadeau, et pour atteindre les objectifs, il faut toujours travailler.

«Je vous ai dit que si vous aimiez quelque chose, faites-le pour votre effort, pour votre persévérance, et celui-là se battra pour cela», a-t-il dit. «C’est la plus belle chose que vous puissiez dire à quelqu’un quand il aime faire quelque chose, qu’à un moment donné, il y parviendra. C’est le conseil et l’héritage qu’il aurait pu me laisser. Aussi tant et tant de moments avec mon mon père, le Maître Humberto Pabón, m’a également transmis la même chose, les deux choses se rejoignent et j’ai mis beaucoup de désir dans tout et dans chacune des choses que je fais « .

Interrogé sur l’héritage devant le public que laisse l’interprète de « El sirenito », le chanteur souligne que c’est simplement la joie et la joie de donner à ses auditeurs des chansons qui ont un « 360 » romantique, qui sont dansantes et véhiculent le bonheur .

Pour honorer sa mémoire, Emir présente son premier projet solo intitulé Rigo puro amor, dans lequel il inclut des chansons comme Oh quel plaisir de vous revoir, La petite sirène, Angel face, This is me, My friend, my wife, my amant. Pour ce projet, il a convoqué des collègues tels que Pee Wee, Jorge Medina, Pedro Fernández, Chico Che Chico, Mariana Seoane et Sandoval.

« C’est une bénédiction de pouvoir, d’une manière ou d’une autre, être en hommage à mon parrain Rigo Tovar, avec toutes ces voix du médium musical. Je suis reconnaissant pour la vie, pour transmettre cet héritage à travers la musique, et un beaucoup d’amour « .

Le chanteur également du groupe Cañaveral a annoncé qu’il prévoyait déjà une tournée promotionnelle pour l’album à commencer dès la reprise des événements en face à face, et a promis que toutes les présentations seront pleines de danse colorée et de chorégraphies spectaculaires.