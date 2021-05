Emir Pabón cherche à conquérir la piste de danse – El Sol de México

Emir Pabón, la voix du groupe Cañaveral, est à 15 jours de devenir l’un des finalistes de Las estrellas bailan en Hoy, déclarant: «Je suis satisfait de ce que j’ai fait jusqu’à présent. Les répétitions sont pour apprendre et la piste est pour s’amuser. Là, l’artiste prend contact avec le spectateur ».

Répétant déjà pour son groupe de danse salsa afro-caribéenne dans une récréation, il donne de son temps à Le soleil du Mexique, de décréter qu’il se voit parmi les trois couples finalistes de la réalité pour vendredi 29:

«Je me regarde dans la courte liste, j’adorerais ça, je suis une personne autonome et positive. Je me consacre à chacun des projets. Dieu me donne l’opportunité de faire cette émission de télé-réalité et je la veux vraiment, j’espère qu’en Dieu et dans le public, donnez-moi l’opportunité de tracer la dernière ligne droite ».

Lorsque Pabón a eu des catastrophes parce que sa partenaire, l’actrice Michelle Vieth, à plusieurs reprises, n’est pas apparue ni aux répétitions ni à l’exposition de danse à Hoy, l’artiste répond à savoir si son image sera lésée en raison du manque d’écurie. partenaire de danse:

“Pas du tout! J’ai toujours été une personne très honnête. Les gens qui me connaissent savent que je suis une personne loyale, et non une personne qui a blessé qui que ce soit, et moi non plus. Je fais juste mon truc et je continue mon chemin de vie, personnellement, spirituellement et professionnellement. Je ne fais pas vraiment quelque chose qui m’affecte, je divertis simplement les téléspectateurs qui ont besoin de beaucoup de joie en ces temps de pandémie. “

Emir avec le même enthousiasme qu’il est arrivé le premier jour de l’exposition en tant que grand chanteur et danseur à Cañaveral, répète: “Je veux que le spectateur de Hoy me donne l’opportunité de continuer à démontrer mes connaissances en danse.”