Emirates achète 80 avions de combat et 12 hélicoptères à la France pour 17 milliards d’euros

03/12/2021 à 14h00 CET

Émirats arabes unis (AEU) a signé un contrat de achat de 80 avions de combat Rafale et 12 hélicoptères Caracal français, pour 17.000 millions d’euros, comme l’a annoncé la présidence française ce vendredi lors d’une visite d’Emmanuel Macron à la nation arabe. Le porte-parole du ministère français de la Défense Hervé Grandjean l’a qualifié de « plus gros contrat d’armement de l’histoire« .

« En plus de la présence de trois bases militaires françaises sur le territoire émirati, cette confiance mutuelle se traduit par l’acquisition de 80 avions Rafale, 12 hélicoptères Caracal et éléments associés », a annoncé l’Elysée dans un communiqué à l’issue d’une rencontre à Dubaï entre Macron et le prince héritier de l’émirat d’Abou Dhabi, Mohamed ben Zayed al Nahyan.

Au cours de cette rencontre, la première du président français au cours d’une tournée de deux jours qui le conduira également au Qatar et en Arabie saoudite, les deux dirigeants ont discuté de diverses questions liées à la relation bilatérale Pourtant le situation courant dans Moyen-Orient et dans le Nord de l’Afrique. Entre autres, Macron a remercié son interlocuteur pour le soutien logistique apporté par son pays à la France dans son lutte contre le terrorisme dans la région de Sahel. En revanche, en matière de sécurité, les deux pays sont convenus de continuer à approfondir leur partenariat pour la sécurité commune et de renforcer leur coopération dans le lutte contre le terrorisme et le radicalisme« .

« Autonomie et sécurité »

Dans ce contexte, la vente du Rafale « est une réalisation majeure du partenariat stratégique entre les deux pays qui consolide leur capacité à agir ensemble en faveur de leur autonomie et de leur sécurité », a ajouté le communiqué de la présidence française.

Cependant, l’achat n’a pas été vu de la même manière par certaines organisations en faveur des droits de l’homme, comme c’est le cas de Human Rights Watch, qui a critiqué la prise de contrôle historique pour le rôle des Émirats arabes unis « dans les atrocités des opérations militaires au Yémen menées par la coalition dirigée par l’Arabie saoudite et les Émirats ». « La vente d’armes et la protection d’associations militaires douteuses au nom de la lutte contre le terrorisme et au détriment des droits de l’homme cela restera une tache sur le bilan diplomatique de Macron », a-t-il ajouté à l’ONG.