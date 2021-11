Projets Blockchain

Emirates Post Group lance des timbres NFT pour célébrer la fête nationale des EAU

AnTy29 novembre 2021

Emirates Post Group (EPG) devient le premier de la région à émettre des timbres à jeton non fongible (NFT) pour célébrer la fête nationale des Émirats arabes unis 2021, selon le rapport local.

EPG dévoilera les quatre timbres NFT distincts le 2 décembre. Ces timbres MFT seront vendus en tant qu’objets de collection numériques liés à leur homologue physique.

« Conformément à l’objectif d’EPG de se transformer en une entreprise davantage centrée sur le numérique, nous sommes fiers d’annoncer le lancement du premier timbre NFT de la région, qui utilise la technologie blockchain. En introduisant des timbres NFT négociables, nous comblons le fossé entre les timbres traditionnels et le monde de la crypto-monnaie numérique », a déclaré Abdulla Mohammed Alashram, PDG d’Emirates Post Group.

Ces NFT honoreront le jubilé d’or du pays, le 50e jour national, et les passionnés de NFT pourront collectionner, échanger et échanger ces timbres, ce qui fait également la promotion des jalons des Émirats arabes unis, a-t-il ajouté.

Chacun des timbres portera un design distinct basé sur le thème national des EAU. La première est une édition premium contenant un gramme d’or intitulée Golden Jubilee 2021, tandis que la seconde s’intitule « Spirit of the Union – 1971 », qui symbolise l’établissement des pères fondateurs. Le troisième timbre s’intitule « Année du 50e – 2021 » et représente la vision futuriste des Émirats arabes unis. Le quatrième modèle est appelé « Projets du 50e 2071 ».

Les acheteurs de timbres NFT ne verront le design numérique lié au timbre physique qu’après avoir scanné le code QR imprimé au recto de la carte. Pour vérification, le tampon contient une puce cryptographique NFC. On peut vérifier le NFT à l’aide de n’importe quel smartphone doté d’un lecteur NFC.

Il y a plus de deux mois, le service postal national de la Suisse a également introduit des timbres numériques échangeables.

Le 20 septembre, la Poste a annoncé le lancement du «Swiss crypto stamp», un objet de collection numérique lié à un timbre physique émis par la poste d’une valeur de 8,9 francs suisses, fin novembre. La représentation numérique du tampon physique devait être stockée sur la blockchain Polygon.

Avant cela, en mai de cette année, le service postal autrichien a également annoncé son intention d’incorporer des puces NFC dans son Crypto Stamp 3.0 après avoir publié son tout premier crypto stamp en 2019.

