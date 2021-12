Emirats Arabes Unis : Nike Live arrive à Dubaï

Nike ouvre le premier concept Nike Live de la région au Dubai Marina Mall : « Nike by Marina » – créant votre nouveau foyer de sport aux Émirats Arabes Unis – avec un espace d’accueil, un salon et une cuisine. Nike by Marina associe les plateformes numériques et physiques de la marque à un service centré sur l’humain et renforcé par des informations sur les données.

C’est votre magasin Nike de quartier, avec une touche d’originalité. Le hub unique est désormais le point de contact permettant à la communauté croissante de membres NikePlus de s’engager avec la marque, et une nouvelle destination pour les fans de fitness, de sport et de Nike qui souhaitent s’impliquer dans des drops de vêtements, des collaborations spéciales et des événements communautaires.

Agrandissant le magasin Nike préexistant du centre commercial Dubai Marina Mall, le hub repensé propose une gamme de fonctionnalités uniques au concept Nike Live, notamment un tapis d’artiste et des rideaux cartographiques dans le salon, un babillard communautaire fonctionnel dans la zone d’accueil et un espace confortable. murs de feutre dans les stalles.

« Au-delà de la brique et du mortier, et au lieu du défilement et du clic, Nike by Marina est avant tout un centre de services pour notre communauté NikePlus locale », déclare Pradeep de Noronha, directeur général de Nike Moyen-Orient. « La marina de Dubaï est l’endroit idéal pour intégrer nos expériences en ligne et en personne, dans un environnement qui représente l’avenir hyperlocal de la vente au détail Nike et de l’engagement client. »

Les visiteurs peuvent commencer leur expérience de vente au détail au Nike Sneaker Bar – situé dans la cuisine – avec une foule d’experts Nike disponibles pour discuter des chaussures de style de vie et de performance, ainsi que des besoins uniques du client. De la consultation à l’ajustement et à l’achat, la Sneaker Bar pourrait être l’expérience d’achat de chaussures la plus rapide, ou la plus complète – en fonction de l’individu.

Soulignant l’inclusivité et la diversité, des illustrations Nike vibrantes enveloppent l’extérieur, mettant en vedette la palette vibrante de couleurs primaires audacieuses de Nike Live. « Designed From Her, for All » – l’œuvre d’art a été commandée par Nike à un célèbre artiste brésilien et représente le message selon lequel les sports, le fitness et les loisirs sont universellement accessibles.

Nike by Marina raconte l’histoire de faire partie d’une communauté et non d’une clique, et quand ils disent « Just do it », cela ne veut pas dire le faire seul. Nike by Marina deviendra une base permettant aux gens de franchir une nouvelle étape dans leur parcours de remise en forme, avec des consultations sur les vêtements, des conseils conviviaux et l’accès à des événements amusants.

Nike by Marina lance plusieurs premières pour Nike à Dubaï, notamment la messagerie WhatsApp pour les ventes et les demandes de renseignements. De plus, Nike by Marina propose des produits pour hommes et femmes qui sont informés par les best-sellers locaux et Nike.com. Les articles que les membres NikePlus locaux adorent seront disponibles avec une livraison bihebdomadaire de nouveaux arrivages – une première pour Nike dans la région. Le stock comprendra également un niveau sélectionné de marchandises exclusives à la ville ainsi que des sélections saisonnières des collections Nike.

Nike by Marina a ouvert ses portes au Dubai Marina Mall le 30 novembre 2021.

