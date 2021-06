Émission d’actions : la SAT fait signe à PNB Housing Finance EGM

in

Par Ankur Mishra

Le tribunal d’appel des valeurs mobilières (SAT) a autorisé lundi PNB Housing Finance à procéder à l’assemblée générale extraordinaire (AGE) prévue le 22 juin.

L’AGE verra les actionnaires voter sur l’attribution d’actions préférentielles de Rs 4000 crore du joueur hypothécaire au joueur de capital-investissement Carlyle et à d’autres, y compris General Atlantic et le véhicule d’investissement familial de l’ancien PDG de HDFC Bank Aditya Puri. Les actions doivent être au prix de Rs 390 pièce.

Cependant, le tribunal a déclaré que les résultats du vote ne devaient pas être divulgués. Le HFC avait été empêché par Sebi d’aller de l’avant avec le vote sur la vente d’actions proposée. Le régulateur du marché avait demandé à PNB Housing de ne pas agir sur l’attribution préférentielle jusqu’à ce qu’une évaluation indépendante des actions ait été effectuée.

Sebi a restreint PNB Housing après que la société de conseil en vote SES a souligné que l’émission préférentielle proposée était contraire aux intérêts des actionnaires publics, des actionnaires de PNB et du gouvernement. SES avait recommandé aux actionnaires publics de PNB Housing de voter contre la résolution d’émettre des actions.

Cependant, PNB Housing a déplacé SAT contre l’ordre de Sebi du 18 juin. La SAT entendra la question le 5 juillet prochain.

Le mois dernier, le conseil d’administration de PNB Housing avait approuvé une attribution préférentielle de 3 200 crores d’actions et de 800 crores de bons de souscription à Carlyle, le véhicule d’investissement familial d’Aditya Puri, Salisbury Investments, General Atlantic et Alpha Investments à 390 par action. Puri devait être nommé au conseil d’administration de la société en tant qu’administrateur désigné par Carlyle.

Sonam Chandwani, associé directeur chez KS Legal & Associates, a déclaré d’un point de vue juridique, l’intention du groupe Caryle d’acquérir une participation dans PNB Housing Finance sera soumise aux approbations réglementaires habituelles ainsi qu’à l’approbation des actionnaires.

Une simple lecture des statuts de PNB HF (AoA), lus avec la règle 13 de l’article 62 de la Loi sur les sociétés, indique que le prix des actions, à émettre sur une base préférentielle, ne doit pas être déterminé par le rapport d’évaluation d’un expert agréé, a-t-elle ajouté.

PNB Housing Finance avait enregistré un bénéfice net de 127 crore au cours du trimestre de mars (T4FY21) contre une perte nette de 242 crore au T4FY20. Le prêteur a pu réduire ses dépenses de 28% en glissement annuel à 1 646 crore, mais les revenus totaux ont baissé de 6 % en glissement annuel à 1 834 crore.

PNB Housing Finance a clôturé lundi en baisse de 5% à 702,4 par action sur l’ESB. L’action a doublé depuis l’annonce de la levée de fonds le 31 mai pour atteindre 880 par action le 7 juin.

