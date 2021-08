Émission de droits Rs 21K-cr : collecte de fonds pour réduire l’effet de levier, selon Mittal

Mittal a également déclaré que l’industrie avait exhorté le gouvernement à s’occuper de certains problèmes urgents empêchant la poursuite des investissements dans le secteur, compte tenu des rendements négatifs à faibles.

Un jour après que le conseil d’administration de Bharti Airtel a approuvé l’augmentation jusqu’à Rs 21 000 crore par le biais d’une émission de droits, le président Sunil Bharti Mittal a déclaré lundi que les fonds contribueraient à améliorer l’effet de levier de l’entreprise et fourniraient simultanément le carburant nécessaire pour accélérer les investissements dans l’ensemble du portefeuille afin de générer une croissance compétitive et rentable. .

Parmi les services répertoriés par Mittal figuraient les services 5G, les réseaux de fibre optique et les centres de données.

“Nous sommes conscients de notre ratio de levier actuel qui, même si nous pensons qu’il est confortable, n’est pas un sentiment partagé par certains ou par tous”, a déclaré Mittal aux analystes.

L’idée, a-t-il dit, n’était pas de charger l’entreprise de dettes supplémentaires, d’autant plus que des opportunités croissantes comme la 5G ont besoin de leurs dépenses. “Le conseil d’administration a approuvé la nouvelle augmentation de capital qui permettra à l’entreprise d’avoir un meilleur ratio de levier, un accès plus fort et plus précoce à la création de nouvelles opportunités de marché à travers la 5G, la fibre et les maisons, et surtout, nous donner la marge de manœuvre et le carburant nécessaires pour accélérer sans crainte. sa mission », a déclaré Mittal.

Dire qu’il était temps d’augmenter les tarifs, Mittal a déclaré que Bharti visait un Arpu (revenu moyen par utilisateur) de Rs 200 cet exercice avec un objectif éventuel de Rs 300. L’Arpu de Bharti au cours du trimestre d’avril à juin était de Rs 146. Le chef de Bharti a également précisé qu’il n’était pas prévu de vendre plus de parts de promoteur, car cela serait inapproprié.

Mittal a déclaré que l’émission de droits avait été conçue de manière à ce que l’argent soit demandé au fur et à mesure des besoins et surveillé de près pour son utilisation.

Le conseil d’administration de Bharti Airtel a approuvé dimanche l’émission de droits à Rs 535 par action, qui comprend une prime de Rs 530 par action. Les actions seront émises à raison de 1 pour 14 actions détenues. Le promoteur et le groupe de promoteurs ne souscriront pas seulement aux actions auxquelles ils ont droit, mais récupèreront également les actions non souscrites.

L’action de Bharti a sous-performé Sensex au cours des six derniers mois et énormément au cours de la dernière année, gagnant seulement 13,5% contre 42% pour Sensex. L’annonce surprise de Bharti la semaine dernière avait suscité des inquiétudes car les analystes estimaient qu’il n’y avait pas de besoin immédiat de fonds et que l’effet de levier était confortable.

« L’annonce surprise d’une augmentation de capital de Bharti avait soulevé des inquiétudes quant à savoir si les promoteurs pensaient que les actions de Bharti étaient pleinement évaluées à Rs 600/action. La participation des promoteurs à la question des droits atténue pleinement cette préoccupation. L’émission de droits avec une décote de 10 % récompense les actionnaires existants et résoudra les problèmes de dilution. À notre avis, cela pourrait également définir Rs 535 comme prix plancher pour l’action », ont écrit lundi les analystes de Jefferies. Cependant, ils ont ajouté que les flux de trésorerie des opérations autonomes sont faibles et qu’avec les enchères 5G et des gains importants de parts de marché très probables au cours des trois prochaines années, la compagnie de téléphone pourrait avoir besoin de lever des capitaux et cette décision est un pas dans cette direction.

«Notre analyse des flux de trésorerie autonomes de Bharti suggère que malgré une forte augmentation de l’Ebitda, le paiement annuel de 3 900 crores de Bharti pour l’AGR ainsi que le paiement du spectre de 7 700 crores à partir de FY23 peuvent limiter les flux de trésorerie disponibles sur FY22-23. Au cours de l’exercice 2017-21, Bharti a signalé un FCF négatif cumulé de Rs 55 000 crore, mais sa vente en temps opportun sur des investissements dans des filiales (Rs 19 300 crore) et la levée de capitaux (Rs 46 200 crore) ont aidé à contrôler l’effet de levier », a noté Jefferies.

Mittal a également déclaré que l’industrie avait exhorté le gouvernement à s’occuper de certains problèmes urgents empêchant la poursuite des investissements dans le secteur, compte tenu des rendements négatifs à faibles. « Les taxes sur cette industrie restent élevées. Pour chaque Rs 100 de revenus, Rs 35 vont sous diverses formes de prélèvements. Nous espérons qu’à mesure que nous intensifions nos efforts et que nous faisons notre part, le gouvernement examinera également favorablement certaines des demandes réelles de l’industrie, permettant un effet multiplicateur et un résultat positif. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.