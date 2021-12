Émission de télévision de l’année 2021 – Messe de minuit

Il y a certains tropes d’horreur qui sont si profondément enracinés dans la culture pop qu’il devient difficile de faire quelque chose de nouveau avec eux – et pour la plupart, c’est tout à fait bien. Toutes les histoires sur une apocalypse zombie ou un loup-garou torturé ne doivent pas réinventer la roue. Mais en même temps, de temps en temps, une histoire arrive qui transforme une idée classique en quelque chose de nouveau si facilement qu’elle ne peut s’empêcher de se sentir époustouflante.

C’était justement le cas avec Midnight Mass de Netflix, une mini-série créée par le maestro de Haunting of Hill House / Bly Manor, Mike Flanagan, bien que cela ne fasse pas partie de cet univers d’anthologie particulier. Dans la messe de minuit, une petite communauté insulaire est brusquement assiégée par un mal mystérieux qui coïncide justement avec l’arrivée simultanée d’un nouveau prêtre, le père Paul, et d’un jeune homme nommé Riley qui a récemment été libéré de prison sur le continent. pour homicide involontaire au véhicule. À la fois, cela ressemble à quelque chose que vous pourriez trouver dans une histoire de Stephen King – petite ville, monstre possible – Crockett Island n’est pas au large des côtes du Maine, mais cela pourrait très bien l’être. Mais à partir de là, les choses deviennent très brusquement incontrôlables.

C’est parce que Midnight Mass n’est qu’une véritable histoire d’horreur pour les personnes qui la regardent pendant la grande majorité de ses épisodes. Pour les personnages, c’est un drame social et un mystère, mais même les plus monstrueux d’entre eux croient de tout cœur qu’ils travaillent vers une fin finalement juste. Même lorsque le monstre est révélé et que la vérité sur le père Paul est enfin mise à nu, le vrai poids de l’horreur repose sur les spectateurs jusqu’à la 11e heure (presque littérale) où tout s’effondre.

De cette façon, Midnight Mass parvient à subvertir et à adopter simultanément les traditions d’horreur allant du classique au moderne. Il n’est pas difficile de reconstituer ce qui se passe en tant qu’étranger, mais d’une manière ou d’une autre, cette connaissance est plus une malédiction qu’un cadeau – elle transforme le spectacle en un naufrage se déroulant au ralenti. Vous pouvez voir exactement ce qui arrive, mais vous ne pouvez rien faire pour l’arrêter.

L’autre partie essentielle de l’équation qui fait le succès de Midnight Mass est son dévouement envers la distribution des personnages qu’elle présente. Complétés par des performances exceptionnelles des habitués de Mike Flanagan et des nouveaux arrivants, les citoyens de l’île Crockett sont, même à leur pire, superposés et complexes avec des drames personnels et des relations interpersonnelles qui sont, parfois, encore plus terrifiantes que le monstre qui les traque.

La messe de minuit est une expérience que vous n’aurez pas en regardant autre chose que 2021 a à offrir – et même si cela peut parfois être difficile à digérer, cela reste l’une des mini-séries les plus mémorables et les plus poignantes que Netflix ait jamais publiées.

Maintenant que vous connaissez l’émission télévisée de l’année de GameSpot, découvrez les neuf autres émissions qui ont fait notre liste des dix meilleures et faites-nous savoir vos dix meilleures émissions personnelles de 2021 dans les commentaires ci-dessous.