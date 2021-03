Émission de télévision Jack Reacher d’Amazon: une liste de distribution mise à jour

Willa Fitzgerald (Roscoe Conklin)

En plus de rôles mémorables dans des émissions telles que Royal Pains et l’adaptation 2017 de Little Women de PBS, Willa Fitzgerald est sans doute mieux connue pour avoir dirigé le redémarrage Scream de MTV et le thriller américain Dare Me 2020. Mais il est certainement possible que son rôle dans Reacher éclipse tout ce qui a précédé. Dans la nouvelle émission, elle jouera le personnage du roman nommé Roscoe Conklin (qui peut ou non avoir été nommé d’après le politicien du 19ème siècle Roscoe Conkling). Roscoe de FItzgerald est une résidente née et élevée du décor de l’émission, Margrave, en Géorgie, où elle est un policier intelligent et confiant qui ne se laisse pas intimider très facilement. Ou pas du tout.