Émission de télévision La Brea de NBC: date de première, distribution et autres choses rapides que nous savons

Le pilote est réalisé par le journal intime de Thor Freudenthal d’un enfant mauviette

Particulièrement tout au long de cette dernière décennie, Thor Freudenthal a développé un curriculum vitae expansif. En tant que réalisateur, Freudenthal était à la tête de Diary of a Wimpy Kid, Hotel for Dogs, Percy Jackson: Sea of ​​Monsters et 2020’s Words on Bathroom Walls, qu’il a également produit. De plus, à la télévision, le réalisateur a appelé les plans des épisodes d’Arrow, The Flash, Carnival Row, Supergirl, Legends of Tomorrow, Quantico, Aim High, The Expanse et The Tick. Il a également participé au développement créatif de Stuart Little 1 et 2, The Haunted Mansion, et du court métrage oscarisé, The ChubbChubbs !

Maintenant, Thor Freudenthal est le réalisateur derrière le pilote de La Brea de NBC (par date limite). Compte tenu de son mélange d’effets spéciaux avec des personnalités terre-à-terre, il est logique que Freudenthal ait été appelé pour réaliser ce premier épisode. Ses films mélangent animation/VFX avec des personnages ancrés. Si le cinéaste apportait le même équilibre à ce nouveau spectacle, il devrait, espérons-le, apporter des enjeux dramatiques à cette intrigue farfelue et conceptuelle.