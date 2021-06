Émission de télévision Marvel’s Moon Knight: 9 choses rapides que nous savons sur la nouvelle série d’Oscar Isaac

Jeremy Slater de l’Umbrella Academy est le scénariste en chef de Moon Knight

Pour Moon Knight, Marvel a choisi Jeremy Slater comme scénariste en chef. Dans le monde de la télévision, il a été créateur et scénariste de Fox’s The Exorcist, et il a également de l’expérience dans le genre des super-héros. Il a précédemment contribué au scénario des Fantastic Four 2015 de Josh Trank mais, plus récemment, Slater a développé l’adaptation de Netflix de The Umbrella Academy de Dark Horse Comics, et il écrit également pour la série. Alors que Fantastic Four a reçu des critiques principalement négatives, The Umbrella Academy a été une bouffée d’air frais, donc, espérons-le, Slater peut apporter cette même fraîcheur à Moon Knight.