Émission de télévision Paper Girls d’Amazon: 7 choses rapides que nous savons sur l’adaptation comique de Brian K. Vaughan

Le casting de Paper Girls comprend également Ali Wong et Nate Corddry

Alors que le casting des quatre principales filles a été annoncé, on ne sait pas grand-chose du reste du casting pour Paper Girls. Cependant, nous connaissons quelques membres de la distribution supplémentaires qui devraient rejoindre l’adaptation d’Amazon.

Selon Variety, le comédien et actrice Ali Wong a signé sur Paper Girls, où elle jouera la version adulte d’Erin dans le monde futur, où la version plus jeune d’elle et la version plus ancienne se retrouveront face à face.

Nate Corddry rejoindra Ali Wong. Selon Deadline, Corddry, connu pour son rôle dans For All Mankind, a signé pour le rôle de Larry, membre de l’Underground, une organisation secrète qui se consacre à aider une partie à gagner la guerre du temps, dont les quatre filles se retrouvent soudainement une partie de.