Émission télévisée DMZ de DC Comics: 9 choses rapides que nous savons sur l’émission HBO Max

De plus, en tant que cinéaste, Ernest Dickerson a appelé les plans de Juice (qu’il a également co-écrit), Bulletproof, Surviving the Game, Blind Faith, Bones et Ambushed. En tant que réalisateur de télévision, Dickerson est également à l’origine de plusieurs épisodes de The Wire, The Walking Dead, Treme, Dexter, Bosch et Interrogation. Il a également réalisé des épisodes de House of Cards, The Man in the High Castle, The Deuce, Burn Notice, ER, CSI : Miami, Weeds, Godfather of Harlem et The L Word. De plus, Dickerson a dirigé Tales from the Crypt: Demon Knight. Avec une carrière aussi vaste et variée, le réalisateur a maintes fois prouvé ses talents. Espérons que cette prochaine émission de DC ne devrait pas faire exception.