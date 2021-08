Émission télévisée Le Seigneur des Anneaux d’Amazon : 7 questions que nous avons encore sur la série

Quels personnages jouent les acteurs principaux ?

Nous ne savons pas vraiment quels personnages spécifiques seront présentés dans Le Seigneur des Anneaux, à part une version plus jeune de Galadriel de Cate Blanchett jouée par Morfydd Clark (His Dark Materials). Les anciens de Game of Thrones, Robert Aramayo et Joseph Mawle, auraient été choisis pour les rôles principaux, le premier jouant Beldor et le dernier jouant l’antagoniste de la série Oren. Cependant, certains fans pensent que ces noms (qui n’apparaissent nulle part dans le canon de Tolkien) sont simplement des espaces réservés pour éviter d’éventuels spoilers.

Il est également possible qu’Amazon ait créé de nouveaux personnages spécifiquement pour la série. Il existe un précédent à cela : Peter Jackson a ajouté l’elfe de Mirkwood Tauriel aux films Le Hobbit, un personnage qui n’a jamais existé dans le roman original de Tolkien. Compte tenu de l’étendue du Second Age, il existe d’innombrables rôles que Robert Aramayo pourrait potentiellement jouer.

Une grande partie du récit du Second Âge par Simiarillon se déroule dans l’ancien royaume humain de Númenor, donc Robert Aramayo pourrait reprendre le manteau des ancêtres d’Aragorn. Quant à Joseph Mawle, Sauron est un antagoniste principal du Second Age, mais la rumeur veut que le futur œil dans le ciel n’apparaisse qu’à la deuxième saison. Si tel est le cas, Joseph Mawle pourrait incarner un serviteur de Sauron qui préparerait le terrain pour l’arrivée de son maître dans la saison 2.