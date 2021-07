La série dérivée du Seigneur des Anneaux d’Amazon Studios est en préparation depuis des années maintenant, et les détails sur la distribution sont encore difficiles à cerner. Il y a quelques dizaines de membres de la distribution confirmés jusqu’à présent, mais seuls certains ont des personnages spécifiques qui leur sont attribués. Continuez à lire pour vous tenir au courant de tout ce que nous savons sur le casting de la série jusqu’à présent.

Amazon a acheté les droits de la franchise Le Seigneur des Anneaux en 2017 avec l’intention de produire du matériel se déroulant dans la Terre du Milieu de JRR Tolkien sans raconter l’histoire principale elle-même. Cela laisse des histoires courtes d’autres écrits de Tolkien ainsi que de nouvelles intrigues basées sur la construction du monde et l’histoire présentées dans Le Silmarillion. Bien sûr, même les fans inconditionnels peuvent ne pas avoir une connaissance approfondie de ces histoires et de ces personnages, de sorte que les noms des personnages qui apparaissent dans les rapports ou sur la page IMDb de l’émission sont naturellement difficiles à reconnaître. Jusqu’à présent, la plupart des acteurs n’ont même pas été associés à un nom de personnage.

L’adaptation en série d’Amazon Prime de la franchise Le Seigneur des Anneaux est l’un des projets les plus ambitieux de la multitude d’adaptations fantastiques à venir. Le service de streaming a payé des frais de licence énormes à la succession de Tolkien pour les droits de son matériel, et il a également payé certains acteurs préférés des fans dans le monde de la fiction de genre. Le streamer s’est également engagé sur cinq saisons complètes de son émission.

“Après avoir entrepris une vaste recherche mondiale, nous sommes ravis de révéler enfin le premier groupe de brillants interprètes qui participeront à la série Le Seigneur des Anneaux d’Amazon”, ont déclaré les showrunners de la série JD Payne et Patrick McKay, dans un communiqué publié par Variety last année.

“Ces femmes et ces hommes exceptionnellement talentueux sont bien plus que nos acteurs : ce sont les nouveaux membres d’une famille créative en constante expansion qui travaille désormais sans relâche pour redonner vie à la Terre du Milieu pour les fans et le public du monde entier.”

McKay et Payne sont rejoints par l’écrivain Bryan Cogman sur le projet, connu comme l’expert en traditions pendant les premières années de Game of Thrones de HBO. L’adaptation sans titre du Seigneur des Anneaux ne suivra pas la série principale, mais plongera plutôt profondément dans le monde fictif étendu de Tolkien. Cela signifie que des connaissances approfondies seront essentielles.

Le spectacle se déroulera dans le deuxième âge de la Terre du Milieu – des milliers d’années avant la Communauté de l’Anneau ou même Le Hobbit. C’est une période de guerre, autour de laquelle les Anneaux de Pouvoir ont vu le jour. La plupart de ses personnages principaux seront nouveaux pour les fans à moins qu’ils n’aient lu le livre de Tolkien Le Silmarillion et d’autres ouvrages connexes.

Voici un aperçu de qui jouera dans cette nouvelle adaptation du Seigneur des Anneaux.

Morfydd Clark dans le rôle de Galadriel

(Photo : Dave J Hogan/Dave J Hogan/.)

Morfydd Clark est l’un des acteurs les plus établis de cette distribution naissante et joue l’un des rares personnages reconnaissables. Selon un rapport de Variety l’année dernière, il a été confirmé que Clark jouerait Galadriel, la femme elfe interprétée par Cate Blanchett dans les précédents films de la Terre du Milieu de Peter Jackson.

Suédoise élevée au Pays de Galles, Clark est déjà connue des fans de fantasy de His Dark Materials de HBO et de Dracula de Netflix. Elle a également une solide expérience dans le théâtre, ce qui jouera bien dans son interprétation de l’un des elfes fiers et distingués de Tolkien.

Robert Aramayo dans le rôle de Beldor

(Photo : Jeremy Chan/.)

Aramayo est un autre visage fantastique familier, connu pour avoir joué la version plus jeune de Ned Stark dans des flashbacks sur Game of Thrones. Selon un rapport de Deadline, il jouera “le rôle du jeune héros, appelé Beldor”.

Jusqu’à présent, les fans n’ont pas identifié un personnage nommé Beldor dans les histoires tentaculaires de Tolkien pour lequel ce personnage pourrait être un analogue. Les fans ont émis l’hypothèse que ce personnage et d’autres rumeurs pourraient être de faux noms, destinés à leur faire oublier le scénario en cours d’adaptation. D’un autre côté, les lecteurs de livres n’ont pas gâché la grande tournure “Mariage rouge” de Game of Thrones, donc les studios feraient mieux de révéler ces détails pour susciter l’enthousiasme des fans inconditionnels.

Markella Kavenagh dans le rôle de Tyra

(Photo : Don Arnold/WireImage)

Enfin, le dernier acteur avec un nom de personnage répandu est Markella Kavenagh, qui aurait obtenu le rôle de Tyra, selon Variety. Kavenagh est une actrice australienne, connue pour le Western True History of the Kelly Gang 2019.

Tyra est le nom de personnage dont les fans se méfient le plus lors du suivi des rapports et des rumeurs concernant cette série du Seigneur des Anneaux. Sur Reddit, les fans notent que cela ressemble beaucoup à Arya et à d’autres noms génériques de fantasy. Là encore, cela pourrait être à l’aise dans le monde de Tolkien, qui est considéré comme l’ancêtre de la fantaisie moderne telle que nous la connaissons.

Owain Arthur

(Photo : Dave J Hogan/Dave J Hogan/.)

Owain Aurthur est une autre star galloise confirmée pour la nouvelle série Le Seigneur des Anneaux. Il apporte plus d’expérience à la production que ses co-stars mentionnées ci-dessus, avec plusieurs séries populaires déjà à son actif.

Pour les fans aux États-Unis, Arthur n’est peut-être pas particulièrement reconnaissable, mais au Royaume-Uni, il est apprécié pour ses rôles dans The Palace, The Patrol et Babylon. Il a également prêté sa voix au jeu vidéo Ni no Kuni II : Revenant Kingdom.

Daniel Weyman

(Photo : avec l’aimable autorisation d’Amazon Studios)

Daniel Weyman est un acteur de théâtre britannique avec des apparitions à la télévision depuis 2005 et des apparitions au cinéma depuis 2010. Les fans de livres le connaissent peut-être aussi pour son travail de narration de livres audio et de drames radio, pour lesquels il a remporté plusieurs prix prestigieux.

Ismael Cruz Cordova

(Photo : Isaac Brekken/. pour CinemaCon)

L’acteur d’origine portoricaine Ismael Cruz Córdova a fait ses débuts dans la publicité et a gravi les échelons jusqu’à des séries de prestige et des longs métrages.

Córdova est apparu dans un épisode de The Mandalorian sur Disney + le mois dernier et a quatre autres émissions en post-production en plus du Seigneur des anneaux. Cette série est peut-être la chose qui le poussera au-delà du territoire de la liste A.

Nazanin Boniadi

(Photo : Matt Winkelmeyer/.)

Nazanin Boniadi a eu une carrière éclectique, travaillant sur tout, des thrillers d’action politique comme Homeland aux sitcoms insolites comme How I Met Your Mother. Elle est apparue dans le film Bombshell, où elle a joué Rudi Bakhtiar. Il ne fait aucun doute que Boniadi est assez féroce pour étoffer le monde de la Terre du Milieu.

Ema Horvath

Ema Horvath est relativement nouvelle à Hollywood, avec son premier crédit professionnel à venir en 2017. Elle se retrouvera probablement catapultée dans la célébrité lors de la première du Seigneur des Anneaux, où les fans spéculent que ses caractéristiques classiques lui vaudront une place en tant qu’elfe.

Joseph Mawl

(Photo: Entertainment Weekly)

Un autre fan de Game of Thrones est désormais lié au Seigneur des Anneaux – Joseph Mawle, connu des téléspectateurs pour avoir joué à Benjen Stark, alias Cold Hands. Le personnage de Mawle est devenu un renégat à moitié mort-vivant dans la série, se présentant périodiquement pour sauver Jon Snow ou Bran Stark des White Walkers.

Alors qu’il avait l’air bien comme un Stark bourru et aux cheveux noirs, Mawle pourrait tout aussi bien devenir blond et jouer un elfe dans Le Seigneur des Anneaux. Sa stature fait de lui un candidat improbable pour un nain ou un halfelin, bien que l’on ne sache pas ce que la série pourrait accomplir avec son budget prodigieux.

Tyroe Muhafidin

Tyroe Muhafidin est tout nouveau à Hollywood – ou du moins à IMDb. L’acteur n’a pas de crédits précédents, ni même de photo de profil sur le service. Cependant, les fans ont déniché une cassette d’audition pour le jeune acteur sur YouTube après son casting. Vraisemblablement, ce jeune homme nous serrera le cœur avant la fin de la guerre en Terre du Milieu.

Sophie Nomvete

Sophia Nomvete est connue de beaucoup comme actrice de théâtre britannique, ayant travaillé au Shakespeare’s Globe Theatre à Londres. Lorsqu’elle a été annoncée pour Le Seigneur des Anneaux, ses fans ont applaudi sauvagement sur les réseaux sociaux, et elle-même a fait une publication émerveillée sur Instagram.

Megan Richards

Megan Richards, connue pour son apparition dans Wanderlust de Netflix en 2018 et Doctors de la BBC l’année dernière, est une autre jeune qui se fait les dents sur Le Seigneur des Anneaux.

Dylan Smith

Les fans semblent convaincus que Dylan Smith à la barbe épaisse jouera un nain dans la nouvelle série Le Seigneur des Anneaux, mais jusqu’à présent, son rôle n’a pas été confirmé. Smith est connu pour ses rôles dans I am the Night sur TNT, Into the Badlands sur AMC et la franchise Maze Runner, entre autres. L’année dernière, il a joué un rôle de premier plan dans la série dérivée de Jason Bourne, Treadstone, de TNT.

Charlie Vickers

(Photo : Mauro Fagiani/NurPhoto via .)

Jusqu’à présent, Charlie Vickers est surtout connu pour avoir joué Guglielmo Pazzi dans la série Netflix Medici, mais cela changera probablement lorsque les fans le verront mettre le pied sur la Terre du Milieu. Comme beaucoup de ses co-stars, Vickers semble être relativement nouveau dans l’industrie du divertissement, mais sur le point de faire un grand pas vers la super célébrité.

Cynthia Addai-Robinson

(Photo : Isabella Vosmikova/USA Network/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via .)

Cynthia Addai-Robinson est née au Royaume-Uni mais a grandi aux États-Unis et a fait sa marque dans des émissions de télévision américaines, notamment Spartacus sur Starz et Arrow sur The CW. Elle a joué Amanda Waller plus tard – un personnage qui est devenu central dans l’univers du film DC Comics.

Nouvelles annonces

Il a été confirmé que les acteurs suivants ont rejoint le casting du Seigneur des Anneaux depuis ces premières annonces :

Maxime Baldry

Ian Blackburn

Kip Chapman

Anthony Crum

Maxine Cunliffe

Trystan Gravelle

Lenny Henri

Thusitha Jayasundera

Fabien McCallum

Simon Merrell

Geoff Morrell

Peter Mullan

Lloyd Owens

Auguste Prew

Pierre Tait

Alex Tarrant

Léon Wadham

Benjamin Walker

Sara Zwangobani

Charles Edwards

Will Fletcher

Amélie Enfant-Villiers

Beau Cassidy

Jusqu’à présent, aucune date de première pour le spin-off du Seigneur des Anneaux n’a été fixée, et la production est toujours embourbée dans le secret. Restez à l’écoute des mises à jour dès qu’elles seront disponibles.

