Émissions cultes : émissions de télévision les plus populaires à regarder en rafale pendant que vous travaillez à domicile

Voici une liste des plus populaires à regarder pendant que vous travaillez à domicile.

Par Reya Mehrotra

Internet a éclaté de joie et de nostalgie lorsque Friends Reunion est sorti récemment. Avec les plateformes OTT donnant un accès facile aux émissions cultes et populaires de tous les temps, de nombreux internautes rattrapent leur retard sur des émissions qu’ils n’avaient jamais vues auparavant. Voici une liste des plus populaires à regarder pendant que vous travaillez à domicile.

La théorie du Big Bang

La sitcom de Chuck Lorre et Bill Prady s’est déroulée entre 2007 et 2019, avec plus de 12 saisons. Il mettait en vedette Jim Parsons, Kaley Cuoco, Kunal Nayyar, Johnny Galecki, Laura Spencer, entre autres. La série a remporté sept Emmy Awards, tandis que l’acteur Jim Parsons a remporté quatre Emmy Awards. Le spectacle a été filmé devant un public en direct.

Purée

La série dramatique de comédie de guerre était un favori parmi le public dans les années 1970. C’était un acronyme pour Mobile Army Surgical Hospital et avait 11 saisons (entre 1972 et 1983). Mash était un spin-off du long métrage MASH (1970), qui était, à son tour, basé sur le roman MASH: A Novel About Three Army Doctors de Richard Hooker en 1968. Développé par Larry Gelbart, il mettait en vedette Alan Alda, Wayne Rogers, McLean Stevenson, Loretta Swit, entre autres.

Amis

L’émission culte, sur les six amis (Ross, Monica, Chandler, Phoebe, Rachel et Joey), est devenue l’une des sitcoms les plus populaires de tous les temps. Il tournait autour de la vie des amis et de la façon dont leur amitié se développe et se maintient au fil du temps. Il a été diffusé pour la première fois en 1994 et s’est poursuivi jusqu’en 2004, avec environ 10 saisons. Créée par David Crane et Marta Kauffman, la série continue de rester populaire, à tel point que l’épisode Friends Reunion, sorti récemment en grande pompe, a rendu les fans fidèles émus.

Les Simpsons

La sitcom animée de Matt Groening est une représentation satirique de la vie américaine, qui se déroule à travers la famille Simpson. Il a une large distribution d’ensemble avec de nombreux personnages de soutien. La famille Simpson vit dans la ville de Springfield en Amérique centrale. L’émission est la série d’animation et la sitcom américaine la plus ancienne. Il a été diffusé pour la première fois en 1989 et est toujours en cours d’exécution. On dit que les saisons diffusées dans les années 90 sont les meilleures.

Le bureau

La sitcom suit la vie des employés de la société fictive Dunder Mifflin Paper Company en Pennsylvanie. Il s’est déroulé entre 2005 et 2014 et a compté neuf saisons. Développé par Greg Daniels, il mettait en vedette Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fischer, entre autres. Carell a même remporté un Golden Globe Award pour sa performance. L’émission a remporté quatre Primetime Emmy Awards.

Jeu des trônes

Le drame fantastique, qui a été diffusé pour la première fois en 2011 et s’est terminé en 2019, a son propre énorme culte. Basé sur la série de livres de George RR Martin A Song of Ice and Fire, il se déroule dans les sept royaumes fictifs de Westeros et le continent d’Essos. Plusieurs intrigues simultanées en font la prémisse. Il met en vedette Emilia Clarke, Sophie Turner, Kit Harington, Maisie Williams, Jason Momoa, entre autres.

Sexe et la ville

La série télévisée populaire a été adaptée du livre du même nom de 1997 de Candace Bushnell. Il a été créé pour la première fois en 1997 et mettait en vedette Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis et Cynthia Nixon. Il suit quatre femmes meilleures amies qui se confient chaque détail de leur vie. La série était si populaire qu’elle a fait tourner deux films avec un casting d’ensemble.

Comment j’ai rencontré votre mère

La sitcom a été diffusée entre 2005 et 2014 et tournait autour d’un groupe d’amis vivant à Manhattan. Dans l’émission, nous sommes en 2030, et Ted Mosby raconte à ses enfants les événements qui l’ont amené à rencontrer leur mère. Sur le total de 30 nominations aux Emmy Awards, l’émission en a remporté 10. L’émission a été créée par Craig Thomas et Carter Bays.

Brooklyn Neuf Neuf

La sitcom, qui se déroule dans le 99e quartier fictif du département de police de New York, a gagné de nombreux cœurs et a attiré un public fidèle.

Les détectives de Brooklyn Nine Nine emmènent leur public dans des voyages humoristiques alors qu’ils traquent les criminels et répriment la criminalité tout en se liant les uns aux autres. Créé par Dan Goor et Michael Schur, il a été créé pour la première fois en 2013 et sa dernière et huitième saison est prévue cette année. L’émission est également appréciée car elle place un homosexuel noir au sommet de la hiérarchie en tant qu’officier, parle de #MeToo, de la fluidité des genres et de plusieurs autres problèmes.

Famille moderne

La sitcom familiale de Christopher Lloyd et Steven Levitan a duré 11 saisons entre 2009 et 2020. Elle mettait en vedette Ed O’Neill, Sofia Vergara, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, entre autres. Le spectacle a été présenté dans un style faux documentaire avec les personnages parlant à la caméra dans des confessions d’interview.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.