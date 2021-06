Émissions de télévision et films à venir de Kaley Cuoco : qu’est-ce qui attend la star des hôtesses de l’air

La comédie noire (qui, bien qu’animée, n’est certainement pas pour les enfants), suit Harley après avoir finalement laissé le Joker derrière elle. Elle essaie maintenant de comprendre à quoi ressemblera sa nouvelle vie, avec plusieurs amis et ennemis méchants pour l’aider à terminer (ou, plus probablement, à compliquer) son voyage. Avec des rôles de voix pour un certain nombre d’autres stars bien connues, comme Lake Bell, Alan Tudyk, Tony Hale, JB Smoove, Dietrich Bader et Giancarlo Esposito, le casting aide ce spectacle sauvage à garder les fans sur leurs gardes.

Même si Harley de Cuoco est au centre de la série, une grande partie de son histoire implique sa relation avec Poison Ivy (Bell), qui est passée d’amis à amants au cours des deux premières saisons. On dit que la saison 3 consacre plus de temps à l’histoire d’Ivy, tout en montrant la romance en développement entre les deux super-vilains.

Nous devrions revoir Harley Quinn sur HBO Max soit fin 2021, soit très début 2021.