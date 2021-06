Émissions de télévision romantiques à venir : tous les drames romantiques nouveaux et de retour

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

À moins que vous ne vous soyez caché dans une grotte très sécurisée au cours des derniers mois, vous saurez probablement que les séries télévisées axées principalement sur la romance deviennent de plus en plus populaires. Alors que tous ceux qui ont déjà apprécié des émissions telles que Grey’s Anatomy, ou même des procédures comme Law & Order: SVU, sauront que la vie romantique des personnages a toujours été un aspect préféré à explorer, nous recevons beaucoup plus d’émissions qui se penchent pleinement sur la romance comme raison d’être. Et maintenant, grâce en grande partie à des émissions à succès comme Outlander, Bridgerton et Virgin River, des séries télévisées romantiques commencent à sortir des boiseries HEA (c’est Happily Ever After).

Nous avons maintenant pour vous une liste de séries télévisées romantiques, à la fois nouvelles et de retour, dans lesquelles vous pouvez mordre à pleines dents. Gardez un œil sur cette pièce, car nous y ajouterons au fur et à mesure que de nouvelles saisons et émissions de télévision seront annoncées. Maintenant, passons aux bonnes choses !