Émissions d’obligations de sociétés timides au premier semestre de l’exercice 22 en raison du manque de soutien de la RBI

La collecte de fonds par les entreprises via l’émission d’obligations d’entreprises au cours du premier semestre de l’exercice en cours, quel que soit le mandat et les notations, est en baisse de 30 % sur un an en raison de la baisse des émissions des entreprises et du manque de soutien fourni par la banque centrale cette année. Entre avril et septembre de cette année, les entreprises ont augmenté de Rs 2,68 crore de lakh contre Rs 3,80 crore de lakh au cours de la période comparable de l’année dernière, selon les données de Sebi.

Les acteurs du marché ont également déclaré que la baisse des émissions peut également être attribuée aux rendements plus élevés des obligations d’entreprises, quelle que soit la durée et les notations. Le mouvement des rendements des obligations de sociétés a été observé après que le gouvernement central a annoncé des emprunts plus élevés que prévu et des rendements G-Sec en hausse en raison de facteurs internationaux tels que la hausse des prix du pétrole brut et les rendements du Trésor américain.

Les rendements des obligations d’entreprises à échéance à 3 ans, 5 ans et 10 ans ont augmenté de 5 à 10 points de base en avril-septembre de cette année, par rapport à une période similaire l’exercice précédent. Parallèlement, la pression sur les rendements des obligations d’entreprises augmente en raison de la pression à la hausse sur les obligations de référence au cours des derniers jours. Le rendement des obligations de référence des titres d’État 6,10 %-2031 s’est négocié en hausse de 18 mois lundi.

« L’augmentation du coût d’emprunt et la baisse des émissions sont dues à des emprunts plus élevés que prévu via G-Sec au cours de l’année en cours, comme annoncé dans le budget, et les rendements ont légèrement augmenté en ligne avec les rendements plus élevés de G-Sec », a déclaré Ajay Manglunia, directeur général et responsable. Revenu fixe institutionnel chez JM Financial.

Malgré tout cela, les émissions de septembre 2021 étaient les plus élevées, les entreprises ayant levé plus de 92 000 crores de roupies. En effet, certains émetteurs ont déclaré que la reprise de l’activité commerciale et une certaine augmentation de la demande de crédit étaient également attendues, ce qui a conduit certaines sociétés financières non bancaires à exploiter le marché pour recueillir des fonds qui ont entraîné une augmentation des émissions en septembre 2021.

L’année dernière, au premier semestre de l’exercice, le marché des obligations d’entreprises a été soutenu par la Reserve Bank of India (RBI), qui a annoncé des opérations de pension à long terme ciblées (TLTRO) et des opérations de pension à long terme (LTRO), dans le sillage de la pandémie, qui a attiré beaucoup de banques pour acheter des obligations d’entreprises, mais cela semble absent cette année.

« Les émissions au premier semestre de l’exercice 22 par rapport au premier exercice de l’exercice 21 semblent faibles car, au cours de l’exercice 21, la hausse des emprunts a été soutenue par le déploiement d’outils de politique monétaire non conventionnels tels que le LTRO et le TLTRO par la RBI. Ces mesures ont permis d’augmenter la collecte de fonds sur les marchés des capitaux », a déclaré Siddharth Chaudhary, gestionnaire de fonds principal, revenu fixe, Sundaram Mutual Fund. TLTRO et LTRO ont fourni aux banques un accès à l’argent bon marché de la banque centrale, qu’elles ont utilisé pour investir dans des secteurs spécifiques via des instruments de dette tels que des obligations d’entreprise, des papiers commerciaux et des obligations non convertibles.

Pendant ce temps, le marché est maintenant aux prises avec des questions de calendrier et de rythme de liquidation des accommodements monétaires fournis à la suite de la crise et le débat mondial a également progressivement avancé dans le sens d’une normalisation. « Avec toutes les grandes banques centrales réduisant déjà leurs achats d’actifs ou sur le point de le faire, quelques-unes cherchant même à resserrer leurs taux dans les années à venir », a ajouté Chaudhary.

