Émissions HGTV nouvelles et de retour à venir, y compris Home Town et Windy City Rehab

Nouvelles émissions de HGTV sans date de première confirmée

HGTV a beaucoup de nouvelles émissions en préparation, et plusieurs d’entre elles n’ont pas encore de date de première confirmée ni même de fenêtre de sortie, au-delà d’être diffusées à un moment donné au cours de la saison télévisée 2021-2022. Actuellement, ce sont :

Holmes Sauvetage familial : L’entrepreneur Mike Holmes revient pour une nouvelle série, qui le verra, lui et ses enfants, Michael Holmes Jr. et Sherry Holmes, faire des économies alors que les clients vivent avec des travaux de construction bâclés.

Affrontement inversé : Les stars de Flip or Flop Atlanta, Anita et Ken Corsini, dirigeront cette compétition, où ils achèteront une maison chacun pour trois équipes de flippers, puis fourniront l’argent nécessaire à ces équipes pour rénover entièrement chaque maison en six mois. Après avoir jugé les équipes sur trois critères (gestion du budget, talent de conception et suivi avec succès de la rénovation prévue), l’équipe gagnante reçoit 100 000 $ et la chance de rejoindre les Corsini dans leur entreprise.

Première solution à domicile : Le duo et le couple de designers, Raisa Kuddus et Austin Coleman, dirigeront des projets de rénovation personnalisés pour les clients du millénaire et les jeunes mariés alors qu’ils travaillent à partir de leur fourgon VW d’époque.