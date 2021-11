Émissions nettes nulles d’ici 2070 : la SIDBI lance la 2e phase du Swavalamban Challenge axée sur le changement climatique

La première phase du fonds a été lancée en août de cette année en partenariat avec le Foreign, Commonwealth & Development Office du gouvernement britannique. (Image: Pixabay)

Crédit et financement pour les MPME : La Small Industries Development Bank of India (SIDBI), la principale institution financière pour la promotion, le financement et le développement des MPME, a annoncé lundi le lancement de la deuxième phase de son Swavalamban Challenge Fund (SCF). La première phase du fonds a été lancée en août de cette année en partenariat avec le Foreign, Commonwealth & Development Office du gouvernement britannique. SCF vise à offrir un soutien financier aux organisations à but non lucratif, aux établissements d’enseignement et aux startups sociales en mettant l’accent sur des projets abordant le problème du changement climatique en dehors des moyens de subsistance durables, de l’inclusion financière, de l’accès aux services financiers et de la promotion de l’entrepreneuriat.

« Les thèmes de la deuxième fenêtre s’alignent sur la vision de notre Premier ministre Narendra Modi et sur les engagements pris par l’Inde lors de la 26e Conférence des parties sur les changements climatiques des Nations Unies (COP 26) d’atteindre zéro émission nette d’ici 2070. Nous attendons avec impatience les propositions innovantes de pan -L’Inde qui peut contribuer à Aatmanirbhar Bharat et à la décarbonisation de l’histoire de la croissance de l’Inde », a déclaré Sivasubramanian Ramann, président et directeur général de SIDBI dans un communiqué.

SIDBI a déclaré que les propositions de soutien en capital peuvent être soumises pour entreprendre un projet pilote avec un plafond supérieur de Rs 20 lakh et jusqu’à Rs 35 lakh) pour l’initiative de mise à l’échelle. « La numérisation, la durabilité et la maximisation de la convergence avec le programme du gouvernement local/de l’État ou central doivent être un thème global qui doit être privilégié lors de l’évaluation. La connexion au crédit, la création d’emplois et la création d’entreprise seront également privilégiées. La participation et l’impact de la communauté seront prioritaires », a ajouté SIDBI.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

La banque avait également lancé en août une verticale ciblée pour les programmes centrés sur les clusters de MPME ainsi qu’un Fonds de développement des clusters pour donner une impulsion au soutien des infrastructures matérielles aux gouvernements des États. La banque a déclaré qu’elle travaillait à la fois sur les interventions, à savoir les infrastructures matérielles (infrastructure physique) et les infrastructures immatérielles (formation, compétences, marketing, accès à la technologie, conception, etc.) « pour renforcer les clusters afin qu’ils évoluent en tant que clusters modèles et également pour augmenter le nombre de MPME ‘ accès aux services, augmentant ainsi la chaîne de valeur.

De plus, le programme d’approbation de prêt de principe de 59 minutes de SIDBI pour les MPME avait sanctionné 2 35 511 prêts impliquant 78 738 crores de roupies au 1er novembre 2021, selon les données officielles du ministère des MPME. Sur le montant total du prêt sanctionné, 81 pour cent, soit 64 326 crores de roupies, ont été versés à 2 19 526 emprunteurs. La part des demandes de prêts décaissés est restée à 93 pour cent dans le total des demandes approuvées.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.